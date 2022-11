Recourir au privé en santé: quelles conséquences au Manitoba?

Lors du discours du Trône mardi, le gouvernement progressiste-conservateur a exprimé son souhait d’augmenter les partenariats public-privé en matière de santé pour diminuer les délais d’attente des patients. Une proposition fortement dénoncée par l’opposition, et qui suscite de nombreux questionnements chez des experts.

Mais, que devraient penser les Manitobains de ces partenariats?

Un partenariat public-privé (PPP) est une entente à long terme entre le gouvernement et un partenaire privé, en vertu de laquelle le partenaire privé fournit et finance des services publics , selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Ce genre de partenariats sont très communs dans le secteur de la santé, explique la professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke, Mylaine Breton.

Mylaine Breton est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance clinique des services de première ligne. Photo : Source: gouvernement du Canada

La plupart des gens ne paient pas directement leur médecin de famille quand ils le consultent. , note Mme Breton, aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance clinique dans les services de première ligne.

La prestation du médecin est financée par les enveloppes budgétaires publiques, mais elle peut être donnée dans une clinique médicale privée. , explique-t-elle.

Une personne peut donc recevoir des services de santé payés par le gouvernement, mais qui sont fournis par des organismes privés ou à but non lucratif.

L’Hôpital de Saint-Boniface à Winnipeg est, par exemple, un organisme à but non lucratif financé en partie par le gouvernement, soutient le directeur provincial de la Coalition pour la santé du Manitoba, Thomas Linner.

La clinique chirurgicale Maples est aussi un exemple d'établissement de santé privé à but lucratif, ajoute M. Linner.

Le nombre de partenariats inconnu

La province a indiqué à Radio-Canada qu’elle conclut des partenariats avec des fournisseurs privés pour des services médicaux chirurgicaux et diagnostiques depuis des décennies .

Elle n’est toutefois pas en mesure de fournir une liste exhaustive des établissements privés qui fournissent des soins financés par l'État aux personnes assurées par la province au Manitoba .

Selon le gouvernement, le système public emploie, actuellement, la majorité des travailleurs de la santé.

Thomas Linner, de la Coalition pour la santé du Manitoba, déplore la difficulté d’accès à ces informations. Son organisation milite contre la privatisation des soins dans la province.

Je ne sais pas la part que représente le privé dans les investissements du gouvernement , mentionne-t-il. Il n’est donc pas non plus en mesure de savoir si le fait d’investir dans le privé coûte plus cher que de le faire dans le public.

Plus cher d’investir dans le privé?

L’ancienne ministre de la Santé néodémocrate, Sharon Blady, croit que les coûts sont plus importants dans le cadre de PPP qu’au public.

« Quelqu’un dans ce partenariat veut faire du profit. Les PPP sont la dernière étape avant que le système ne s’écroule. » — Une citation de Sharon Blady, ancienne ministre de la Santé du Manitoba

Son gouvernement a déjà adopté des PPP par le passé, mais elle croit que les progressistes-conservateurs ont une approche différente du Nouveau Parti démocratique, à qui elle reproche d’avoir effectué plusieurs coupures en matière de santé.

Sharon Blady a été ministre de la Santé au Manitoba de 2014 à 2016 sous le gouvernement néodémocrate de Greg Selinger. Photo : CBC

Il peut être bon de privatiser à plus petite échelle. Il faut toutefois que cela soit fait de manière efficace et dans certaines circonstances seulement. Il faut essayer de l’éviter , dit-elle.

La professeure Mylaine Breton croit aussi qu’il est plus coûteux pour le gouvernement d’investir dans des partenariats avec le privé, mais pense qu’ils sont nécessaires dans le contexte actuel.

Nous avons un problème de capacité et le privé contribue à l’effort collectif. Il faut développer davantage de partenariats.

Elle croit toutefois que ces ententes doivent être faites, selon certaines conditions.

PPP et transparence En 2012, le gouvernement néodémocrate a adopté la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière de partenariats public-privé. Cette loi, abrogée en 2017 par les progressistes-conservateurs, prévoyait une analyse détaillée des risques et des coûts avant la conclusion d’un PPP , ainsi que la tenue de consultations publiques. La province a indiqué à Radio-Canada qu’elle continue d’effectuer des analyses de coûts pour garantir un coût comparable aux soins fournis par le secteur public, selon les besoins des patients . Elle précise que ces accords sont déterminés au cas par cas et sous réserve de la protection des intérêts commerciaux des tiers.

D’abord, Mylaine Breton croit qu’il faut prévoir des modalités pour s’assurer que les conditions de travail demeurent favorables dans le système public.

« Ça peut être beaucoup plus facile d’occuper les postes au privé, parce que les heures de travail sont plus favorables. Cela est au détriment des mêmes professionnels qui doivent faire du temps supplémentaire dans des heures très défavorables. » — Une citation de Mylaine Breton, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance clinique dans les services de première ligne

Il faut [aussi] s’assurer que le patient ne paie pas de sa poche. C’est la valeur fondamentale et la plus importante , dit-elle.

La loi protège l’accès gratuit aux soins assurés

Une entreprise privée peut donner des services de santé primaires, mais le patient n’a pas à payer pour ces soins, selon la Loi canadienne sur la santé.

Tant qu'il n'y a pas de frais pour les patients, les provinces et les territoires peuvent fournir les services assurés comme bon leur semble , a indiqué le gouvernement fédéral, à Radio-Canada. Cela ouvre donc la porte aux PPP .

Le directeur provincial de l'organisation Coalition pour la santé du Manitoba, Thomas Linner. Photo : Radio-Canada

La Coalittion pour la santé du Manitoba craint toutefois que cet accès gratuit soit compromis, alors que le privé prend de plus en plus de place dans le système de santé.

« Il y a actuellement des cliniques privées de chirurgies qui tentent de se faire entendre par la Cour suprême du Canada pour avoir le droit de facturer à leurs patients des frais supplémentaires. » — Une citation de Thomas Linner, directeur provincial de la Coalition pour la santé du Manitoba

La clinique Cambie Surgery Centre, à Vancouver, s’est rendu devant les tribunaux pour pouvoir facturer des services couverts par le régime public aux patients qui souhaitent se tourner vers le privé. La clinique a annoncé son intention d'interjeter appel de la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté sa demande.

M. Linner craint également que la province ne perde le contrôle sur l’offre des soins de santé en donnant trop de contrôle au privé.

Le Manitoba n’est pas un grand marché pour des grandes chaînes de chirurgies privées à but lucratif. Nous sommes un petit joueur , croit-il.

Il affirme que ses craintes viennent notamment du foyer de soins personnel Parkview, de l’entreprise Revera, qui a fermé ses portes au printemps dernier, entraînant la perte de 277 lits.