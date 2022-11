Des escaliers condamnés pour l’hiver pour économiser

Sur les 30 escaliers que compte la Ville, 10 ont été fermés. Une citoyenne s’interroge sur la façon de faire de la Ville. Cinq mois par année, un escalier fermé, moi je pense que c'est aux citoyens de décider s'ils veulent [qu'on le déneige] nous-même. Est-ce que tout simplement, on enlève les barricades? On est une ville qui se dit qui consulte. On est une ville qui consulte pour de grandes planifications stratégiques, mais quand on est dans des micros actions qui ont des impacts sur une centaine de citoyens minimalement. Non, on n'est pas consulté pour ça.

Un de ces escaliers donne accès à l'école secondaire des Pionniers, une centaine d'élèves de l’école l’empruntent chaque jour. Le directeur général de l'établissement, Jonathan Bradley, craint pour la sécurité des plus jeunes. Le choix de fermer cet escalier-là plutôt qu'une autre est peut-être à reconsidérer. On est face à une école qui a 1 650 élèves. On favorise le transport actif et on ferme cet escalier-là. Ça cause un inconvénient pour les élèves de notre école c'est certain.

Le responsable des relations publiques et porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, Mikaël Morrissette, explique que le coût des contrats de déneigement a explosé, ce qui a entraîné cette décision. Pour certaines zones on a reçu des augmentations de l'ordre de 20, 40 parfois 90 % d'augmentation de coût par rapport à l'année dernière. En tant que municipalité, on ne peut pas nécessairement accueillir cette hausse-là sans revoir nos manières de faire.

Une décision qui n’a pas été approuvée par les élus

La nouvelle a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le conseiller du district du Carmel, Pierre Montreuil l’a aussi pratiquement appris de la même manière. C’est un ami qui lui a envoyé des photos en lui demandant ce qui se passait.

Après vérification, il constate que cette décision administrative devait être soumise le mardi 22 novembre au Comité sur la mobilité durable qu’il préside, en vue de faire des recommandations au conseil municipal. La tempête de neige qu’on a eue a comme entraîné un paquet d’actions qui auraient dû se faire après le conseil de ville , affirme Pierre Montreuil.

Selon l’élu, le conseil municipal a demandé au service des travaux publics de couper 50 000 $ dans son budget de déneigement. Il ne sait pas qui a pris la décision et ne tient pas à le savoir.

« N’oublions pas une chose, fermer un escalier... ce n’est pas compliqué, c’est décourager le travailleur à marcher vers son lieu de travail. Fermer un escalier c’est allonger le parcours d’un étudiant qui se rend à sa maison d’enseignement. Fermer un escalier c’est diminuer les possibilités pour les aînés de maintenir leur condition physique. Ça nous dit où nous en sommes rendus en mobilité durable à Trois-Rivières. Sans argent pour favoriser la marche, quelle qualité de vie offrons-nous [à nos citoyens]? » — Une citation de Pierre Montreuil, conseiller du district du Carmel et président du Comité de développement durable.

Le conseiller compte bien en débattre avec ses membres et faire des recommandations au conseil municipal.

Avec les informations d'Hélène Lequitte, Charles-Antoine Boulanger et une entrevue réalisée à l'émission En direct