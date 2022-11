TransEd, l'entreprise qui construit la ligne de train léger Valley à Edmonton, a annoncé vendredi que ce sont désormais 30 piliers en béton qui feront l’objet de réparation, et non plus 21, comme cela avait été annoncé en septembre.

Pour le maire de la Ville, Amarjeet Sohi, il s’agit là d’un nouveau contretemps fâcheux qui ajoute à la frustration des résidents qui, dit-il, en ont déjà assez que l’ouverture de cette ligne accuse plus de deux ans de retard.

L'annonce d'aujourd'hui de TransEd a laissé tant d'Edmontoniens, y compris moi-même, frustrés, déçus et fatigués d'attendre un projet qui aurait dû être en service il y a deux ans , a écrit le maire dans un gazouillis.

Comme je l'ai dit dans le passé, ces retards sont inacceptables , a-t-il martelé, en rappelant que les coûts engendrés par les ajournements seront endossés par TransEd et non par les contribuables. Il a également indiqué en entrevue que la Ville allait continuer à travailler avec l’entreprise pour [s']assurer que toutes les réparations se fassent dans les meilleures conditions pour la sécurité et le confort des usagers .

À l’issue des premières inspections de la structure de certains piliers en béton, effectuées en juillet, TransEd a annoncé, en août, que la mise en service de la ligne de train léger Valley allait être reportée à nouveau.

La raison invoquée concernait des fissures repérées sur 18 piliers sur 45. Le nombre de structures en béton touchées est ensuite passé à 21 en septembre.

Ronald Joncas, le président-directeur général de TransEd, a indiqué en octobre que l'entreprise était en voie d’achever l’ analyse des causes profondes [des fissures sur] les piliers avant de pouvoir se prononcer sur un possible nouvel échéancier concernant la livraison du projet.

Lors de sa mise à jour à travers une vidéo diffusée ce vendredi sur Internet, M. Joncas a indiqué que les ingénieurs de TransEd ont examiné chacun des 45 piliers de voie surélevés , et que sur la base de cette évaluation, ils ont déterminé que ce sont désormais 30 piliers qui nécessiteront des réparations afin de les adapter aux forces structurelles auxquelles ils sont soumis .

Il a ajouté que les plus récentes analyses révèlent que le problème est dû beaucoup plus à la conception du renforcement interne en acier des piliers qu’à la dilatation thermique des voies en béton et en acier comme cela a été avancé auparavant. L'analyse a confirmé que la conception de l'armature interne en acier dans les piliers était inadéquate, entraînant des fissures dans les piliers , a-t-il dit.

Des travaux de réparation en cours

Pour réparer ces anomalies, Ronald Joncas a annoncé trois méthodes qui seront utilisées et qui ont été choisies en tenant compte du fait que certains piliers sont plus hauts que d'autres , et que, de ce fait, ils sont soumis à des forces [d’attraction] différentes .

Alors que les travaux de réparation de certains piliers impliqueraient le perçage et l'ancrage de petites quantités de barres d'armature dans le béton existant, d'autres nécessiteraient un remplissage partiel en béton.

L’entreprise a indiqué avoir entamé les travaux dont l’installation des échafaudages et la préparation du terrain pour le soutènement temporaire qui sera installé. Elle ne s’est cependant pas prononcée sur un nouveau calendrier pour la mise en service de la ligne, qui doit relier sur une distance de 13 kilomètres le centre-ville d'Edmonton au quartier Mill Woods.