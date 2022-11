Au Nunavik, deux récents glissements de terrain d’envergure inquiètent des communautés

Deux importants glissements de terrain sont survenus presque simultanément vers la fin du mois d’octobre sur des terres situées près des communautés de Kuujjuarapik et de Whapmagoostui, dans le sud-ouest du Nunavik. Cette situation inquiète des membres de ces communautés.

Les deux glissements se sont produits à plusieurs kilomètres en amont d’un affluent de la Petite rivière de la Baleine, et le plus important des deux a emporté 76 hectares de terrain, dans une coulée boueuse dévastatrice.

La zone, que les Cris de Whapmagoostui connaissent traditionnellement sous le nom de Mehschaakustikw, soit le ruisseau du marais , est inhabitée, et l'événement n’a fait aucune victime. La situation inquiète toutefois plusieurs membres des communautés du secteur, car le lieu est fréquenté pour la chasse et la pêche traditionnelle.

Plusieurs [personnes] y vont en été et en hiver pour la perdrix, le porc-épic et le caribou , explique le responsable des communications du conseil cri de Whapmagoostui, Joshua Kawapit.

C’est un territoire vraiment abondant et important pour nous. C’est inquiétant de voir l’ampleur des dégâts. On va s’assurer de prévenir nos chasseurs pour qu’ils évitent le secteur cet hiver , ajoute-t-il.

À la jonction de la Grande Rivière de la Baleine et de la baie d'Hudson cohabitent les Cris de Whapmagoostui et les Inuit de Kuujjuarapik. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Ce n’est pas le premier glissement de terrain à se produire dans cette portion du territoire. Un événement similaire est survenu en août 2021, et au moins un autre en juin 2002.

Le sol du secteur est composé d’argile sensible, des sédiments très fins, qui sont fragiles et peuvent se dégrader face à toute accumulation d’eau.

C’est du sédiment très fin, qui a été déposé au fond de la mer de Tyrrell, pendant la dernière glaciation. Dès qu’il y a quelque chose qui vient les déranger, ils se liquéfient. On le voit dans les photos, ça devient comme une soupe , explique Pascale Roy-Léveillée, titulaire de la chaire de recherche Sentinelle Nord-Nunavik sur le pergélisol.

La chaire de recherche, dont Pascale Roy-Léveillée est titulaire, recense notamment les effets du pergélisol sur le territoire du Nunavik (archives). Photo : Pascale Roy-Léveillée

Justement, les autorités locales ont constaté des crues importantes et de l’érosion dans le secteur où se sont produits les glissements de terrain. Les changements climatiques pourraient aussi contribuer à ce phénomène, alors que les fortes précipitations en été sont de plus en plus fréquentes.

À leur tour, davantage de précipitations ont un impact sur l’activité des rivières, ce qui peut causer de l’érosion et fragiliser les sols d’argile sensible et favoriser leur liquéfaction , ajoute la professeure.

Prévenir les accidents

Les ministères de la Sécurité publique et du Transport procèdent présentement à des analyses aériennes des zones touchées par les glissements de terrain, qui sont toujours dangereuses et instables. Dans les prochains jours, ils seront en mesure de déterminer s’il faut envoyer des équipes au sol pour faire des analyses.

Une chose est sûre, c'est que la zone touchée par les glissements de terrain devra être évitée par les résidents des communautés voisines durant les prochaines années.

L’hiver, il y a beaucoup de personnes qui se déplacent entre les villages en motoneige. Donc, on va délimiter une zone où il ne faudrait, idéalement, pas se rendre, pour éviter des accidents , explique Éric Drolet, directeur régional pour le Nunavik au ministère de la Sécurité publique.

On va ensuite pouvoir travailler avec nos partenaires locaux pour transmettre l’information aux utilisateurs du territoire , ajoute-t-il.

Des relevés aériens sont en cours pour déterminer l'ampleur des dégâts dans les structures des sols. Photo : Conseil cri de Whapmagoostui

Se préparer pour l’avenir

Les deux glissements de terrain rappellent la fragilité du territoire face aux changements climatiques. Le dégel progressif du pergélisol pourrait créer de nouvelles zones à risque, surtout du côté de la baie d’Hudson, où se concentrent les dépôts d’argile sensible.

Il faudrait toutefois davantage d’études sur la question pour être en mesure de déterminer quels seront les impacts directs sur le terrain, rappelle la chercheuse Pascale Roy-Léveillée.

Je pense que l’on connaît mal le futur de ces dépôts d’argile au fur et à mesure du dégel du pergélisol. [...] On voit de petites coulées boueuses le long de la côte de la baie d’Hudson dans des zones de pergélisol, mais c’est beaucoup plus restreint pour le moment , explique-t-elle.

L'Administration régionale Kativik souhaite s'assurer de la sécurité entourant la pratique des activités traditionnelles au Nunavik. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Pascale Roy-Léveillé estime que la communauté scientifique a le devoir de se pencher sur la question, mais que le gouvernement devrait aussi produire des études de risques. C’est précisément ce que compte faire l’Administration régionale Kativik (ARK), qui souhaite augmenter sa vigilance face aux zones à risque.

C’est énorme, le Nunavik. Donc [l'idée] va être de circonscrire les secteurs où ce type de conditions là se retrouvent. Ça va passer par l’analyse des sols. [...] S’il est recommandé de [publier] des avis pour prévenir la population et éviter le secteur, on va le faire , assure Camille Le Gall-Payne, coordonnatrice au département de la sécurité civile à l’ ARK .

En attendant davantage d'études, l’Administration régionale Kativik prévoit que la zone sera instable pendant plusieurs années, surtout lors de la crue des eaux printanières. La prudence est donc de mise dans le secteur.