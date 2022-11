La province lance un appel d’offres pour l’élargissement de la route Deerfoot à Calgary

Le gouvernement de l'Alberta va de l'avant avec des travaux majeurs à la route Deerfoot pour améliorer la fluidité de la circulation et stimuler la croissance économique dans la région , dit-elle.

Devant près de 500 entrepreneurs et hauts cadres d’entreprises de Calgary et sa région, elle a expliqué que l’objectif de cet élargissement est de réduire le temps de circulation des automobilistes et camionneurs de 15 % à 20 %.

Près de 200 000 véhicules circulent quotidiennement sur cette route qui connecte le nord et le sud de la province en traversant Calgary. Sa circulation est souvent ralentie durant les heures de pointe à cause d'importants embouteillages souvent causés par le trafic ou des accidents.

Avec le passage de près de 200 000 véhicules chaque jour, c’est la route la plus empruntée de la province. Photo : Radio-Canada

Le projet prévoit, entre autres, la construction de nouvelles voies aux endroits où il y a des goulots d'étranglement et celle de sept nouveaux ponts sur un large tronçon de la route, notamment à la hauteur des sorties de Bow River, de la route Southland et de Glenmore.

La construction devrait commencer en 2023 et s’achever en 2027.

Danielle Smith réitère ses priorités aux entrepreneurs de Calgary

La circulation sur Deerfoot n’était pas le seul point focal de son discours à la Chambre de commerce de Calgary.

Elle a entre autres rappelé ses priorités économiques, à savoir l’inflation, la création d’emplois, l'investissement et la défense des intérêts économiques de l’Alberta au niveau fédéral.

Danielle Smith a aussi indiqué que l'achèvement de ses priorités inclut une collaboration importante avec les municipalités.

Je veux que les relations avec les municipalités commencent sur de nouvelles bases, car nous travaillons pour les mêmes personnes et nous devons gérer les mêmes inquiétudes et les mêmes défis , dit-elle.

Une opposition officielle réactive

Cependant, la première ministre n’a pas expliqué comment elle comptait s’y prendre pour mettre en place ces annonces, un manque que l’opposition officielle n’a pas hésité à souligner.

Danielle Smith est allée à la Chambre de commerce et n’a absolument rien offert [de concret] , dit la porte-parole de l’opposition officielle en matière de Finances, Shannon Phillips.

Shannon Phillips est la députée néo-démocrate de la circonscription de Lethbridge-Ouest. Photo : Radio-Canada / Louise Moquin

Elle critique aussi le manque de planification du gouvernement provincial. On ne peut pas juste lancer des idées en l’air. Il faut de la stabilité, de la prévisibilité et un plan complet pour travailler avec les municipalités et c'est ce que le Nouveau Parti démocratique et Rachel Notley font , insiste-t-elle.

D'ailleurs, lors de la conférence des Municipalités rurales de l’Alberta, la semaine dernière, Rachel Notley a promis aux élus municipaux de réformer l'Agence de réglementation de l'énergie pour que les compagnies pétrolières paient leurs taxes foncières, si son parti gagnait les prochaines élections provinciales.

Vous perdez un quart de milliards de dollars, car certaines compagnies pétrolières et gazières continuent d'ignorer leurs arriérés d'impôts.

Rachel Notley a également promis de créer la loi sur les partenaires et la prospérité dont l'objectif sera d'encadrer une nouvelle entente de financement avec les municipalités.