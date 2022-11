La grève dans les écoles sera-t-elle déclenchée lundi?

Une semaine et demie après le retour à la table de négociations entre le gouvernement ontarien et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), une grève des travailleurs en éducation pourrait avoir lieu lundi si les deux parties ne concluent pas une entente de principe d'ici 17 h dimanche.

Le syndicat représentant environ 55 000 employés de soutien dans les écoles de la province en a fait l’annonce mercredi dernier en estimant que les négociations étaient dans l'impasse.

Du côté du gouvernement, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a déclaré samedi après-midi avoir amélioré à plusieurs reprises l’offre du gouvernement au SCFP , y compris une augmentation de salaire supplémentaire de 335 millions de dollars pour les seuls travailleurs de l'éducation.

Le ministre Lecce explique que cela s'ajoute au financement de l'embauche de près de 7000 travailleurs supplémentaires et à la protection de l'un des meilleurs programmes de pensions, d'avantages sociaux et de congés de maladie payés au pays.

Le ministre de l'Éducation demande au Syndicat d’accorder la priorité aux enfants en annulant sa deuxième grève en deux semaines.

Stephen Lecce estime qu’après des années de difficultés liées à la pandémie, les élèves méritent d'être en classe lundi.

Le syndicat poursuit ses négociations

Nous continuons à travailler dur pour faire tout ce que nous pouvons afin d’obtenir la meilleure offre pour les étudiants, les familles et les travailleurs de l'éducation de première ligne , a déclaré samedi le Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario.

Le syndicat dit être toujours à la table des négociations et espère qu'une grève ne sera pas nécessaire . Toutefois, il s'engage à informer les parents de toute action le plus tôt possible.

Plus tôt cette semaine, la présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l’Ontario, Laura Walton, a affirmé que les deux parties se sont entendues sur une augmentation salariale de 3,59% aux membres du syndicat, l’équivalent de 1 $ par heure.

Cependant, le Syndicat demande aussi davantage d'investissements dans les classes et l’embauche de personnel supplémentaire. Il veut par exemple la présence d’une éducatrice de la petite enfance dans chaque classe de maternelle.

Si aucune entente n’est trouvée dimanche, ce serait la deuxième fois ce mois-ci que les aides-enseignants, concierges et autres travailleurs de soutien partent en grève en Ontario.

De nombreux conseils scolaires, dont Mon Avenir et Viamonde, ont indiqué qu’ils passeront à l’apprentissage en ligne si un arrêt de travail se déclenche.

Le plan de la province

Vendredi, le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a annoncé que les travailleurs de santé de première ligne et le personnel des garderies agréées auront accès à des services de garde gratuits pour leurs enfants d’âge primaire pour la durée de tout arrêt de travail, en cas de débrayage lundi.

Les médecins, les infirmières, les aides-soignants et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les soins de longue durée et les maisons de retraite font notamment partie de ceux qui auront accès à ce service.

Le gouvernement ontarien a également indiqué qu’il compte faire en sorte que les programmes de camp et d’activités récréatives avant et après l'école puissent plus facilement accueillir des enfants d’âge scolaire pendant toute la journée.

Cependant, chaque opérateur devra décider lui-même s’il veut et peut le faire.

Une grève qui divise

Alors que certains parents soutiennent les démarches du SCFP dans les négociations, d’autres s’inquiètent des possibles répercussions que pourrait engendrer cet arrêt de travail.

Jessica Lyons, une mère de trois enfants d’âge primaire basée à Toronto fait partie des parents qui soutiennent le syndicat.

Selon elle, les parents savent que le secteur de l’éducation a besoin de plus de financement pour mieux soutenir les enfants dans les écoles, ce qui correspond aux demandes du syndicat auprès du gouvernement.

Ils ont clairement indiqué que les élèves ont besoin de plus de soutien dans les écoles. Ils luttent dans ce sens et c’est pourquoi ils ont le soutien d’une majorité des parents.

Des centaines d'employés de soutien dans les écoles ont manifesté le 4 novembre dernier devant Queen's Park dans le cadre d'une journée de grève illégale. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Mme Lyons dit d’ailleurs avoir organisé un ensemble de plans pour se préparer à une possible grève, qui comprend entre autres des échanges avec des voisins ou encore appeler les grands-parents en renfort.

Au contraire, certains parents estiment que le syndicat aurait dû s’y prendre autrement pour manifester leur désaccord dans les négociations.

C’est le cas par exemple de Bronwen Alsop, présidente de la Coalition des familles de l’Ontario et mère de deux enfants.

Je ne veux pas que [mes enfants] fassent de l’apprentissage en mode virtuel, parce que c’était si difficile pour eux [pendant la pandémie] , explique-t-elle.

D’ailleurs, la Coalition demande la mise en place de lois qui empêcheraient les écoles de fermer, que ce soit pour des raisons de santé publique ou de conflits de travail.

Avec des informations de Mirna Djukic et de CBC