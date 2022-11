L’ancien gérant de Jean Lapointe se rappelle « un très grand artiste à tous les niveaux »

Le comédien, chanteur et comique Jean Lapointe est décédé vendredi à l'âge de 86 ans. Le directeur général et artistique du Vieux Clocher de Magog, Bernard Caza, a raconté au micro de Vivement le retour à quel point ce grand artiste québécois a marqué la région.

Bernard Caza a en effet été le gérant et le producteur, ou l’impresario de Jean Lapointe, pour reprendre les mots de l'artiste, pendant près de 20 ans.

« C’était très stimulant. On travaillait avec un très grand artiste à tous les niveaux, tant au niveau de la chanson, comédien au cinéma. Je l’ai accompagné pendant 18 ans dans toutes ses aventures, et c’est devenu un grand ami. » — Une citation de Bernard Caza, directeur général et artistique du Vieux Clocher de Magog

Il m’a demandé de devenir son impresario. On a fait le premier spectacle ensemble, Un dernier coup de balai, avec Denise Filiatrault à la mise en scène. On avait fait aussi la réunion de Jérôme Lemay et de Jean Lapointe, [...] c’est le spectacle qui les a réunis à nouveau. On a commencé cette relation-là, et c’est devenu une très belle aventure ensemble , continue-t-il.

Grand attachement pour la région

Bernard Caza se souvient surtout d’un artiste au franc-parler mémorable. Il disait directement ce qu’il pensait, et c’était plaisant de travailler avec quelqu’un qui a des idées, des croyances, et qui les partage directement. Il savait qu’il avait des défauts, il les assumait, mais ça ne l’empêchait pas d’être lui-même et d’aller au bout de ses idées , souligne-t-il.

« On a un Québec avec une grande colonie d’humoristes, et Jean Lapointe, c’est le départ de cette colonie, ce bel héritage qu’il nous laisse. » — Une citation de Bernard Caza, directeur général et artistique du Vieux Clocher de Magog

L’Estrie aimait beaucoup Jean Lapointe, et ce dernier rendait bien cette affection au public de la région.