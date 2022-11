Jérôme Gauthier poursuivra son développement avec Premier Tech U23

La jeune équipe canadienne se consacre au développement des coureurs de moins de 23 ans sur le circuit continental de l’Union cycliste internationale (UCI). Elle réunit des cyclistes canadiens, américains et européens et dispute un calendrier de courses surtout concentré en Europe. C’est vraiment cool, je suis vraiment content! , exprime le cycliste de 18 ans.

« Ils vont pouvoir m’aider à continuer de m’améliorer. Si tu veux progresser, il faut que tu cours en Europe, et eux, la plupart des courses qu’ils font, ça se passe en Europe justement. C’est super bon! Le but, c’est de s’habituer aux courses européennes, qui sont très différentes des courses nord-américaines. » — Une citation de Jérôme Gauthier

Une équipe de jeunes

L’Amossois Charles-Étienne Chrétien, qui est aussi l’entraîneur de Jérôme Gauthier, a été membre de Premier Tech U23 Cycling Project au cours de la dernière saison, avant de se joindre à l’équipe pro-continentale Human Powered Health.

Il m’a conseillé pour cette équipe. C’est vraiment une belle équipe, ils font de beaux projets. Il y a des cyclistes avec qui j’ai couru cette année. On se connaît beaucoup. Et on est tous des jeunes, donc on devrait bien s’entendre , mentionne l'Abitibien.

Jérôme Gauthier, alors qu'il se réchauffait avant le départ d'une course. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Vers les Mondiaux de 2026 à Montréal

Avec sa nouvelle équipe, Jérôme Gauthier souhaite s’illustrer au cours des prochaines saisons et atteindre son apogée pour les championnats mondiaux sur route de 2026, qui seront présentés à Montréal.

C’est ça leur but. Leur objectif, c’est vraiment de progresser jusque-là. Et moi, dans quatre ans, ce sera justement ma dernière année U23, alors ça devrait être mon année. C’est le fun d’avoir un objectif comme ça , souligne-t-il.

En France dès janvier

Porte-couleurs de l’équipe junior abitibienne Subway au cours des deux dernières saisons, Jérôme Gauthier a remporté une étape au Tour de l’Abitibi cet été avec l'Équipe du Québec. Il a aussi connu de bons résultats aux Pays-Bas et en France, en plus de finir 30e aux championnats du monde juniors, en septembre. Des performances qui lui ont valu le titre d’athlète masculin de la relève en vélo sur route de la Fédération québécoise des sports cyclistes.

Le jeune athlète reprend graduellement l’entraînement. Il rejoindra ses coéquipiers en France, à la mi-janvier. Son calendrier de courses sera européen pour les cinq premiers mois, puis il reviendra au pays pour le Tour de Beauce et les championnats canadiens. Il retournera ensuite en Europe pour terminer la saison.