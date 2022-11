Le nombre de lits promis dans les foyers de soins du Manitoba loin d’être atteint

Le nombre total de lits conventionnés est passé de 9698 cette année-là à 9549 en septembre 2022, selon un document obtenu par le Nouveau Parti démocratique en vertu d'une demande d'information.

Depuis 2016, la province a créé plus de 450 lits. Or, certains de ces progrès ont été anéantis cette année avec la fermeture du Foyer de Parkview Place, un établissement vieillissant au centre-ville de Winnipeg qui a été le théâtre d'une éclosion meurtrière de la COVID-19.

Le foyer Parkview Place a été le site de l'une des pires éclosions de COVID-19 au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Bien que cet engagement du Parti progressiste-conservateur semble difficile à atteindre, la directrice générale de l'Association qui représente les propriétaires de 29 foyers de soins personnels privés au Manitoba, Julie Turenne-Maynard, affirme que cela ne signifie pas que la promesse a perdu de son importance.

La promesse est toujours importante parce que les besoins sont là , a déclaré Mme Turenne-Maynard.

Elle affirme que le Manitoba travaille pour mettre en place une stratégie pour les aînés. Dans ce contexte, dit-elle, la province étudie les meilleures pratiques dans le monde pour élaborer des modèles de milieu de vie pour les aînés.

Mais la réalité, c'est que même si nous changeons le modèle de soins de longue durée et de soins continus, il faut encore le faire parce qu'il y a toujours plus de 200 personnes qui attendent d'être admises dans des foyers de soins , et ce,à Winnipeg seulement , affirme Mme Turenne-Maynard, qui s'attend à une hausse des besoins avec le vieillissement de la population.

Les données concernant les lits dans les foyers de soins ont été divulguées par le NPD pendant la période de questions de vendredi.

Wab Kinew est chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

On voit le PC faire des annonces jour après jour sur les soins de santé, mais qui peut les croire ? , s'est interrogé le chef du NPD , Wab Kinew.

Ils disent une chose et pourtant, non seulement ils ne tiennent pas la promesse qu'ils font aux gens du Manitoba, mais dans certains cas, nous voyons les chiffres évoluer dans la mauvaise direction.

La ministre de la Santé, Audrey Gordon, soutient que la prochaine stratégie du gouvernement pour les aînés répondrait aux besoins à long terme de la population âgée de la province.

Elle ajoute que certaines autorités sanitaires de la province ont demandé la création d'unités pour les clients ayant des besoins comportementaux spéciaux, plutôt que de les installer dans les lits déjà existants des foyers de soins.

Nous voulons être en mesure de répondre à leurs besoins en fonction de leurs conditions particulières et nous allons continuer à travailler avec les offices régionaux de la santé dans les jours et les mois à venir , a lancé Mme Gordon lors de la période de questions.

Audrey Gordon, ministre de la Santé du Manitoba. Photo : Radio-Canada

Depuis 2016, la province a construit le foyer Tabor de 100 lits à Morden et 143 lits ont été ouverts au nouveau foyer de soins personnels Rest Haven à Steinbach.

Un total de 157 nouveaux lits ont été ajoutés au foyer Holy Family à Winnipeg et Le Boyne Lodge à Carman a été agrandi avec 79 nouveaux lits.

Avec les informations de Ian Froese