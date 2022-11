Saint-Fulgence abandonne le service de la Société de transport du Saguenay

C’est que la municipalité doit éponger une importante hausse de la facture transmise par la STS qui invoque l’explosion des coûts des pièces et du carburant.

En 2022, Saint-Fulgence assume dans son budget un montant d’environ 7000 $ sur la facture totale de 23 000 $ de la STS , car la MRC du Fjord-du-Saguenay fournit environ 16 000 $.

Pour 2023, la facture de la STS est passée à environ 41 000$. Cependant, comme la part de la MRC est fixe, Saint-Fulgence devrait alors débourser trois fois plus qu'en 2022.

C’est cette augmentation que refuse de payer le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre, et c’est pourquoi le conseil municipal a voté pour arrêter le service à partir du 1er janvier.

Serge Lemyre est le maire de Saint-Fulgence. Photo : Radio-Canada

Toutefois, en entrevue vendredi soir, Serge Lemyre a laissé une certaine porte ouverte, alors que les élus préparent le budget. Des discussions seraient aussi en cours avec la MRC pour augmenter le financement de ce côté, a ajouté le maire.

Un autre imbroglio était survenu alors que dans la première facture transmise par la STS , le secteur de Valin à Chicoutimi-Nord avait été calculé aux frais de Saint-Fulgence. Ce mauvais calcul a été corrigé jeudi midi avant que la situation du transport en commun dans cette municipalité ne soit rapportée dans les médias.

Faible achalandage

En journée vendredi, le maire avait expliqué l’abandon du service également en raison du faible achalandage.

Si les autobus étaient pleins, ce serait facile de prendre une décision, mais là on est dans un phénomène où on a des autobus très peu remplis. Avec les considérations écologiques et financières, c’est triste pour les gens qui vont être privés du service, mais qu’est-ce que je vais faire avec les autres factures? , a mentionné Serge Lemyre, en ciblant notamment le déneigement.

À défaut d'un transport en commun traditionnel, les élus de Saint-Fulgence commencent aussi à envisager d’autres solutions.

[Il y a] le partage de transport avec réservations. Il y a quelqu’un qui nous a approchés pour nous demander si on était intéressé par un projet pilote. Dans ce sens-là, on dit oui, mais là, on attend un retour pour savoir s’ils sont sérieux et c’est quoi le programme , a révélé le maire.

La municipalité de Saint-Honoré a aussi reçu une facture plus élevée pour les services de la STS . Mais selon le maire, Bruno Tremblay, l’augmentation est raisonnable et le service sera maintenu.

Avec les informations de Béatrice Rooney