Ottawa alloue 1,2 G$ à 29 initiatives pour la sécurité et la propreté des océans

Ces fonds font partie des 2 milliards de dollars qu'Ottawa s'est engagé à investir pour renouveler le Plan de protection des océans dans son budget de 2022. Ce programme est en place depuis 2016.

Parmi ces 29 initiatives, 19 visent à améliorer la sécurité maritime et 10, à établir des partenariats avec les communautés autochtones et côtières pour mieux protéger les océans et les littoraux, a expliqué le ministre des Transports fédéral, Omar Alghabra, à Vancouver vendredi.

Je crois que le travail que l’on fait ici, en Colombie-Britannique, sur la protection des océans est un vrai exemple de réconciliation. On est prêts à continuer à travailler fort et à montrer comment les départements fédéraux peuvent travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour construire un Canada plus sécuritaire et plus inclusif , a affirmé la cheffe élue de la Première Nation Heiltsuk, Marilyn Slett, lors de l’annonce.

En 2016, le remorqueur Nathan E. Stewart a coulé au large de Bella Bella, déversant 110 000 litres de diesel au cœur du territoire de la Première Nation.

La réponse lente et regrettable face à ce déversement a convaincu notre nation qu’on devait travailler avec les hauts placés des gouvernements [fédéral et provincial] pour améliorer la situation , dit-elle. Beaucoup de travail collaboratif et de discussions ont eu lieu depuis, affirme-t-elle toutefois.

On doit se rassembler, surtout pour [protéger] les eaux et la Terre mère , renchérit Syexwáliya, la porte-parole de la Première Nation Squamish.

« On peut aller de l’avant avec succès seulement si nous travaillons ensemble et si nous avons des relations authentiques, qui impliquent des actions et pas seulement des mots. » — Une citation de Syexwáliya, porte-parole de la Première Nation Squamish

Combler les failles du système fédéral

La Première Nation Heiltsuk, en Colombie-Britannique, travaille désormais sur un programme d’intervention d’urgence marine, appelé MERT (Marine Emergency Response Team), pour combler les failles du système d’intervention fédéral en cas de déversement.

Ce programme est financé à hauteur de 5 millions de dollars par la Garde côtière, dans le cadre du Plan de protection des océans. Ces fonds annoncés en octobre permettront de financer la formation des équipes et de bonifier leurs équipements pour une réponse plus forte du MERT , explique Marilyn Slett.

