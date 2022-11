Port du masque recommandé : le médecin-chef apparaît démasqué lors d’un évènement public

La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux trois jours seulement après que le Dr Kieran Moore ait « fortement » recommandé le port du masque dans les lieux publics intérieurs, en raison des pressions qui pèsent sur le système de santé dans la province.

La vidéo, partagée par le compte Instagram du magazine Toronto Life, montre le médecin hygiéniste en chef sans masque, debout à côté d'autres invités qui regardent une performance.

L'événement était une célébration organisée par le magazine en l'honneur des 50 personnalités les plus influentes de l’année 2022.

Le Dr Kieran Moore se trouve à la douzième place de ce classement, pour avoir gardé le COVID sous contrôle .

Plus tôt cette semaine, le médecin hygiéniste avait exhorté les Ontariens à porter des masques dans les lieux publics intérieurs, y compris dans les écoles et les garderies, sans pour autant rendre le couvre-visage obligatoire.

Cette recommandation fait suite aux appels à l’aide de plusieurs professionnels de la santé qui déplorent une surtension dans les hôpitaux de la province, en raison notamment d’une combinaison de grippe, de virus respiratoire syncytial et de COVID-19.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, souligne que le masquage est un choix personnel. Photo : CBC News / @TorontoLife/Instagram

Une vidéo qui suscite la colère

Les images ont suscité la colère de certains internautes, dont Michael Warner, médecin en unité de soins intensifs à l'hôpital Michael Garron de Toronto.

Le médecin-hygiéniste en chef ne suit pas ses propres conseils sur le masquage , a-t-il déclaré dans un tweet.

Que peuvent penser les parents d'enfants malades et les travailleurs de la santé épuisés alors que le nombre de patients en Unité de soins intensifs pédiatriques continue de dépasser sa capacité?

Réaction du ministère de la Santé

Comme tous les Ontariens, le Dr Moore évalue le risque de chaque situation, y compris dans les événements privés , a réagi le ministère de la Santé, interrogé par CBC News pour savoir si le Dr Moore a la responsabilité de montrer l'exemple aux Ontariens.

Le ministère assure dans son courriel que le médecin hygiéniste en chef suit de nombreuses couches de protection, notamment le dépistage quotidien des symptômes de toute infection respiratoire, la pratique d'une bonne hygiène des mains, le suivi des vaccinations, le masquage si nécessaire et la distance si possible.

Le Dr Moore continue d'encourager tout le monde à utiliser son meilleur jugement pour savoir quand il est approprié de porter un masque, en particulier autour des plus vulnérables, y compris les jeunes enfants , conclut le ministère.

Un choix personnel

Le premier ministre Doug Ford a également été interrogé par des journalistes sur le démasquage du Dr Moore lors de l'événement jeudi.

Ici en Ontario, le masquage est un choix personnel , a répondu le premier ministre.

Les habitants de l'Ontario ont vécu cela pendant deux ans. Ils savent s'ils ont besoin d'un masque ou s'ils n'en ont pas besoin. Cela dépendra d'eux , a poursuivi Doug Ford.

D’ailleurs, lui-même a été critiqué plus tôt cette semaine pour avoir été à l'Assemblée législative sans masque, après la recommandation du docteur hygiéniste en chef d'en porter un.

Interrogé par l'opposition sur les raisons pour lesquelles il semblait ne pas suivre les conseils de son propre médecin-hygiéniste en chef, Doug Ford n'a pas répondu.

De son côté, la ministre de la Santé, Sylvia Jones, a déclaré plus tard aux journalistes que le masquage était un choix personnel , et qu’il fallait prendre en considération la taille du bâtiment, et la taille de la pièce.

Le Dr Kieran Moore n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.

Avec les informations de CBC News