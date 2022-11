Radio-Canada Acadie a obtenu jeudi des avis juridiques demandés par le Nouveau-Brunswick en juin et juillet

Le gouvernement de Blaine Higgs cherchait notamment à connaître les risques juridiques associés à l'idée de se soustraire à l'obligation de dualité linguistique dans le transport scolaire, et de faire ainsi transporter les jeunes des systèmes francophone et anglophone par un même fournisseur.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a affirmé vendredi que les autobus scolaires bilingues ne reviendraient pas, les qualifiant d’ histoire ancienne .

Deux témoins de cette époque révolue, rencontrés cette semaine, ne sont néanmoins pas rassurés.

J'ai vécu ça, moi, à Campbellton , raconte Paul Melanson. Dans les années 1970 — le début des années 1970 —, les Anglais et les Français allaient à la même école. Il y avait un conseil scolaire supposément bilingue, mais il était anglais.

Paul Melanson Photo : Radio-Canada / Ser

Il affirme que, faute d’avoir une place pour s’asseoir dans l’autobus scolaire, il a souvent dû marcher les deux kilomètres entre le domicile familial et l’école secondaire.

« C'était tout le temps : les Français, tassez-vous! Les Anglais avaient les premières places. Puis le chauffeur était tout le temps anglais. » — Une citation de Paul Melanson, élève à Campbellton dans les années 1970

Un pas en arrière, selon Mario Roy

Mario Roy a aussi vécu les autobus scolaires bilingues lorsque sa famille habitait la région de Fredericton, également dans les années 1970.

Lors du trajet qui durait environ une heure, il se souvient que les élèves francophones étaient en forte minorité.

« Les discussions se passaient surtout en anglais. Les francophones étaient tous bilingues, mais les anglophones ne l'étaient pas. » — Une citation de Mario Roy, ancien élève dans la région de Fredericton

À son avis, retourner aux autobus bilingues serait assurément un pas en arrière pour les francophones du Nouveau-Brunswick. Même si c'est mieux aujourd'hui , dit-il, j'ai toujours des craintes .

Mario Roy Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

M. Roy, qui vit maintenant dans la région de Bathurst, croit qu’en ce qui concerne les enfants, aucun effort ne doit être ménager pour protéger le français.

« Plus on est exposé à la langue qui n'est pas notre langue maternelle, plus on risque de s'y assimiler. » — Une citation de Mario Roy, ancien élève dans la région de Fredericton

« Du monde qui ne comprennent rien »

Paul Melanson ne fait pas confiance aux dirigeants actuels de la province. Y’a du monde comme M. Austin et M. Higgs, qui ne comprennent rien , dit-il, faisant référence à Kris Austin, récemment nommé au comité de révision de la Loi sur les langues officielles, même s’il a exprimé des positions hostiles au bilinguisme officiel de la province.

M. Melanson compare ces deux élus à Leonard Jones, le politicien opposé au bilinguisme officiel qui fut maire de Moncton de 1963 à 1974. On est un peu comme Leonard Jones dans les années 1970, sauf que là, c'est le premier ministre , déclare M. Melanson.

On dit que [le premier ministre] Higgs ne connaît pas la loi sur le bilinguisme. Moi, je pense qu'il l'a connaît très bien, et qu'il sait exactement ce qu'il fait, et où il va , conclut Paul Melanson.

D’après le reportage de Serge Bouchard