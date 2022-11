Deux Jonquiérois arrêtés pour du trafic de stupéfiants dans le Nord-du-Québec

Les policiers ont procédé à leur arrestation à leur domicile respectif sur les rues du Verdier et du Roi-Georges, à Jonquière.

L’autre perquisition s’est déroulée à Québec, sur la rue de la Durance, le long de l’autoroute 73.

Les deux suspects ont été libérés et pourraient faire face à des accusations, mentionne le communiqué.

Selon ce qui a été indiqué par la Sûreté du Québec, il semble que les deux hommes s’approvisionnaient à Québec et vendaient ensuite leur marchandise dans le Nord-du-Québec.

Lors des trois perquisitions, les policiers ont saisi plus de deux kilogrammes de cannabis en vrac, 140 grammes de haschich, 800 grammes de cocaïne, 170 grammes de méthamphétamine en cristaux (crystal meth), 30 grammes de champignons magiques et 700 comprimés de méthamphétamine. Ils ont aussi mis la main sur plus de 2000 $ en argent et une arme à impulsion électrique.