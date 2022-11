Diane Dallaire trace un bilan positif de l’an 1 de son deuxième mandat

Mme Dallaire a dressé un bilan de toutes les réalisations des derniers mois lors de la dernière séance du conseil. Elle a notamment cité l’inauguration de la nouvelle aérogare, le début de la collecte de matières organiques dans des quartiers ruraux ou encore l’embauche d’une conseillère en environnement comme certaines de ses principales réalisations.

La mairesse reconnaît que certains dossiers ont du être légèrement repoussés dans le temps en raison de tout le temps passé sur la question de la Fonderie Horne. Elle se dit toutefois convaincue que la Ville a posé les gestes nécessaires.

« On est fiers du travail accompli, mais notre rôle de vigie continue. » — Une citation de Diane Dallaire

On a mené plusieurs dossiers de front, comme le comité spécial Fonderie, notre mémoire avec ses 26 recommandations ou encore les pressions auprès du premier ministre pour avoir un administrateur d’État, ajoute Mme Dallaire. On voulait que ce soit vu comme une réelle priorité et ç'a été fait. On demeure confiants parce que tout le monde dit vouloir travailler à une solution.

Pour la deuxième année de son mandat, Diane Dallaire précise que l’analyse du transport collectif, la planification stratégique et la création d’un conseil jeunesse seront des priorités.