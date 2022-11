Des Manitobains réussissent à convaincre un investisseur de l’émission Dragons’ Den

Judy Stoddart et sa fille Faith DeGroot étaient à l'émission jeudi soir  (Nouvelle fenêtre) pour présenter leur pelle à neige, le Snowdozer, aux dragons.

Après avoir consulté l'inventeur du Snowdozer et époux de Mme Stoddart, Lorne Stoddart, elles ont accepté l'offre de Robert Herjavec, riche entrepreneur canadien. Il leur offre les premiers 50 000 dollars de profits, après quoi il prendra 10 % des profits suivants .

Nous étions réjouis. Les trois offres que nous avons reçues étaient très généreuses , explique Faith DeGroot, qui soutient sa mère et son beau-père dans leurs activités.

Lorne a lancé le produit en 2016 et travaille d'arrache-pied sur cette entreprise, tout comme nous. Il est un pilier de cette entreprise et nous sommes tellement fiers du Snowdozer et de nos réussites , ajoute Judy Stoddart, qui gère la commercialisation du produit.

La prochaine étape

D'un simple bâton de hockey attaché à une planche de bois en 2016, jusqu'au produit d'aujourd'hui, l'entreprise a beaucoup évolué , selon Judy Stoddart et Faith DeGroot.

Pour l'année 2022, Mme Stoddart explique avoir écoulé les stocks disponibles en vendant 650 unités. La production est en arrêt pendant que nous réglons les derniers arrangements avec Robert Herjavec , précise Mme Degroot.