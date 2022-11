Chasseurs et chercheurs : le savoir inuit s’attaque aux changements climatiques

Sur une toile, à l’avant de la classe, une carte des glaces est retransmise depuis un projecteur. Les étudiants sont attentifs, l’air pensif, car le sujet les préoccupe. Certains sourcillent pendant que d’autres prennent des notes, l’oreille tendue.

Jason Carpenter (à droite) et ses étudiants lors d’un cours portant sur différents aspects des changements climatiques, à la fin-octobre. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Essayons de trouver quelque chose qui ne sera pas affecté par les changements climatiques dans le Nord , met au défi leur enseignant et directeur du programme, Jason Carpenter.

Un long silence s’ensuit, signe que la question est plus ardue qu’elle n’y paraît. Puis, enfin, une main se lève timidement.

Les roches? s’interroge un étudiant, à voix haute.

Visiblement peu convaincue de sa réponse, une autre étudiante en profite pour saisir la balle au vol : Plutôt que d'être simplement recouvertes de glace et de neige, les roches seront plus souvent exposées à l'eau et à différents processus de corrosion, ce qui pourrait engendrer une érosion rapide , lui répond-elle.

Le groupe a l’habitude de ces échanges animés. Les étudiants y rendent compte de leurs observations sur le terrain, de leur réalité et de leurs préoccupations. En dehors des heures de classe, bon nombre d’entre eux sont aussi des chasseurs aguerris.

J’ai choisi ce programme parce que je sors régulièrement sur le territoire [pour] chasser et pêcher , explique Ian McDonald, un étudiant de deuxième année originaire d’Iqaluit.

Ian McDonald (à gauche), 22 ans, chasse depuis une dizaine d’années. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Le programme a vu le jour à Iqaluit en 1987, avant même que le Nunavut ne forme un territoire, et compte aujourd’hui un peu plus de 230 diplômés. Ces derniers décrochent généralement des emplois qui gravitent autour de la conservation de la faune, de la gestion des ressources naturelles et de la protection de l’environnement.

Certains des premiers diplômés [...] se trouvent maintenant dans des positions d’autorité, soit comme leaders, directeurs [ou] sous-ministres adjoints , indique Jason Carpenter, qui a lui-même suivi le programme.

« Je pense que plus les gens sont informés au sujet des changements climatiques, plus ils seront en mesure de soulever divers enjeux lors de discussions dans leurs communautés, que ce soit autour de la table à manger ou dans leur milieu de travail. » — Une citation de Jason Carpenter, responsable du PTE et enseignant

Parmi ces anciens étudiants figure Andrew Keim, un Ténois originaire de Fort Smith qui a élu domicile à Iqaluit en 1990 pour suivre la formation.

Le lendemain de son arrivée, alors qu’il se trouvait dans la toundra lors d’un premier cours sur le terrain, il se souvient avoir naïvement demandé à ses camarades où trouver du bois pour faire un feu. Tout le monde s’est mis à rire de moi , se souvient celui qui, à l’époque, n’était pas encore familier avec la toundra.

« De la photographie à la cartographie, en passant par la limnologie, nous faisions de tout. C’était l’époque où il fallait utiliser une boussole plutôt qu’un GPS. C’était vraiment amusant. » — Une citation de Andrew Keim, ancien diplômé

Trente ans plus tard, le Nunavimmiut d’adoption n’a pas quitté le territoire et travaille comme gestionnaire régional des ressources en eau pour le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

Andrew Keim (extrême droite) et des camarades de classe lors d’un cours sur le terrain à Peterhead Inlet, à l’ouest d’Iqaluit, au printemps 1993. Photo : Photo fournie par Andrew Keim

Environnement en péril

Au fil des ans, les changements climatiques se sont imposés dans le quotidien des étudiants, d’abord dans leur milieu de vie, puis dans leurs discussions en classe, cristallisant en eux un sentiment d’inquiétude, mais aussi d’urgence.

Que ce soit le phoque en été, l’oie des neiges au printemps ou le lagopède en hiver, Ian McDonald chasse au gré des saisons depuis l’âge de 12 ans. En l’espace de dix ans de chasse [...] j’ai constaté que la glace plus rapidement et que son épaisseur a changé , dit-il. L’enjeu de la sécurité est la plus grande crainte des chasseurs. Ça me préoccupe. La vie des gens qui sortent sur la banquise est sans arrêt mise en danger.

Ian McDonald photographié en train de chasser un phoque, au mois de juin. Photo : Photo fournie par Ian McDonald

L'évolution du climat frappe de plein fouet l’Arctique, où le réchauffement s’est manifesté à un rythme près de quatre fois plus rapide que le reste du monde au cours des 40 dernières années.

L’un des vecteurs de cette tendance est l’effet d’amplification arctique, un phénomène survenant lorsque la banquise et la neige, qui reflètent naturellement la chaleur du soleil, fondent dans l'eau de mer. Cette dernière absorbe alors plus de rayonnement solaire et se réchauffe.

Prolongement de la saison libre de glaces, conditions météorologiques imprévisibles, réchauffement des eaux : les conséquences qui en découlent se font ressentir, par ricochet, à tous les échelons à tous les échelons des chaînes alimentaires de l'écosystème arctique.

La collectivité la plus septentrionale du Canada, Grise Fiord, en octobre 2020 Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Vivre du territoire

La culture inuit est l’une des victimes collatérales des changements climatiques, principalement parce que le territoire est intimement lié à la langue, à l’alimentation, au savoir traditionnel et au mode de vie.

Si la faune ne parvient pas à s’adapter suffisamment rapidement aux changements en cours, alors nous commencerons à la perdre , souligne l’étudiante Alannah Allurut, originaire de Coral Harbour, dans le centre du Nunavut, ajoutant qu’il s’agit là de sa plus grande inquiétude. Si nous la perdons, nous perdons une partie de notre culture.

L’étudiante craint d’ailleurs que cet effritement culturel se retranscrive sur les prochaines générations d’Inuit.

Alannah Allurut est une étudiante de deuxième année du Programme de technologie environnementale du Collège de l’Arctique du Nunavut, à Iqaluit. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Parallèlement, le coût faramineux de la vie de part et d’autre du Nord canadien continue de mettre en péril la sécurité alimentaire.

« Ici, nous dépendons bien plus de l’environnement que dans le Sud. Pour bon nombre de personnes, la chasse est un besoin. » — Une citation de Ian McDonald, étudiant

Allier deux écoles de pensée

Les changements climatiques dans le Nord canadien attirent chaque année un grand nombre de chercheurs, particulièrement l’été, une saison propice au travail sur le terrain. Au cours des dernières années, davantage de scientifiques intègrent le savoir traditionnel inuit, appelé Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) en inuktitut, dans leur processus de recherche.

Il y a beaucoup plus d’efforts qui sont mis dans la collaboration, le partage et les discussions avec les communautés locales , estime Jason Carpenter.

Jason Carpenter a complété le programme post-secondaire en 1998, avant de devenir enseignant puis responsable, quelques années plus tard. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Contrairement aux idées reçues, l’enseignant croit que la science occidentale et le savoir traditionnel inuit ne sont pas aussi diamétralement opposés qu’ils laissent paraître .

La science se base sur des observations, des informations et des mesures pour répondre à des questions , dit-il. Et je pense que les Inuit font aussi de nombreuses observations [...] en fonction de leurs expériences sur le terrain.

Jason Carpenter est d’avis que la clé d’une collaboration harmonieuse repose sur l’implication de communautés inuit dès les premières étapes du processus de recherche.

Assurez-vous de poser une question pertinente pour les Inuit, affirme l’enseignant. Assurez-vous de suivre une méthodologie qu’ils comprennent et acceptent, mais qu’ils jugent aussi crédible. Et puis incluez les membres de la communauté tout au long de la recherche, de la collecte [sur le terrain et] de l'interprétation des données.

L’ IQ est la lentille à travers laquelle la science devrait être étudiée , complète à son tour Andrew Keim. Selon lui, ces deux écoles de pensée ont chacune leurs forces et doivent être intimement liées.

Mais même si la collaboration entre les scientifiques venus du sud et les Inuit est importante, ce n’est peut-être pas la meilleure piste de solution, souligne Alannah Allurut. S’il y avait plus de chercheurs inuit, ils seraient en mesure de maîtriser les deux côtés : la science occidentale et l’Inuit Qaujimajatuqangit.

L’étudiante n’a pas encore complété la totalité du programme, mais elle travaille déjà pour le Service canadien de la faune, une branche d'Environnement et Changement climatique Canada. Elle s’intéresse particulièrement aux oiseaux migrateurs et espère un jour devenir biologiste.

Le [programme] nous sort de notre zone de confort, approfondit nos connaissances et renforce notre confiance en soi, explique-t-elle. J’espère que nous pouvons aspirer à devenir de futurs leaders et devenir une source d’inspiration.