Le maire de Québec dresse un bilan positif de son premier voyage à l'international. Les liens qu'il a créés à Paris, Le Havre et Tunis devraient lui permettre de mieux positionner la Ville au sujet de la protection du patrimoine et de la lutte aux changements climatiques.

Les liens qu'on crée avec les gens, c'est le premier constat, je pense, qu'on peut tirer qui est très positif , a laissé tomber Bruno Marchand quelques heures avant de quitter Tunis, dernière destination de son voyage.

Il cite les liens avec la mairesse de Paris et le maire du Havre, Édouard Philippe, un acteur important de la politique française. Partout où on est passé, les gens ont le goût de travailler avec la Ville de Québec , se réjouit Bruno Marchand. Il s'est dit surpris qu'un désir de collaboration soit apparu dès la première visite.

Édouard Philippe, ancien premier ministre français et maire de la Ville du Havre. Photo : Radio-Canada

Il est notamment revenu sur sa rencontre avec les déléguées du Québec à Paris et à l' UNESCO , des gens d'influence , selon le maire.

Ce n'est pas évident que l' UNESCO ait envie de travailler avec [...] le maire de Québec. Pas parce qu'ils avaient un préjugé défavorable, mais parce qu'[elle] est une grande entité qui peut travailler avec une centaine de villes. Juste pour le lien avec l' UNESCO , le voyage en aurait valu le coup.

Message porteur à l'UNESCO?

Le maire se félicite également d'avoir une approche plus rassembleuse que conflictuelle par rapport à l'Organisation. Ça aurait été facile d'arriver en attaquant l' UNESCO [en disant] : nous les Villes, on est plus fort que l'UNESCO, tassez-vous [...]. Ça aurait été la mauvaise chose. Respecter certains codes, mais en même temps, nommer les choses avec authenticité. [...] Se mettre à contribution, pas juste blâmer les autres. Ç'a plu beaucoup , croit le maire.

Rappelons que le maire Marchand a profité de sa rencontre avec le sous-directeur général pour la Culture de l’ UNESCO , Ernesto Ottone, pour discuter des difficultés des villes à pouvoir procéder à des changements dans les quartiers patrimoniaux en raison des critères imposés par l’organisme.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, avec Ernesto Ottone, le sous-directeur général pour la Culture, à la maison de l'UNESCO à Paris. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Transports

Il s'est dit notamment inspiré par Paris en termes de sécurité urbaine et d'aménagement du territoire. On n'a pas appris qu'on pouvait faire des pistes cyclables en Ville, mais la façon de faire et l'importance qu'ils y accordent [...].

La position de la mairesse de Paris, qui a décidé de considérablement limiter les voitures dans Paris, fait aussi réfléchir sur la façon de procéder à Québec pour espérer limiter les émissions de GES .

Bruno Marchand et Anne Hidalgo lors d'une rencontre de l'Association des maires francophones à Tunis. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Paris a décidé de faire la guerre à l'automobile, ce n’est pas à ça qu'on croit [...]. Il y aura tout le temps des automobiles et c'est correct. On ne blâmera pas les utilisateurs des automobiles. On ne les culpabilisera pas comme étant des gens qui n'ont pas de sens. C'est normal que des gens qui se déplacent en automobile. Il y en aura dans 10, probablement dans 20 ans et peut-être 30 ans, à moins que je me trompe.

« Paris, elle nous a appris qu'on avait la bonne approche parce que susciter la confrontation, je ne pense pas que ça aide le changement de pratique. Je ne crois pas que ça aide les citoyens à vivre en harmonie. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Pas dix voyages par année

Malgré le succès de cette première visite, le maire ne compte pas répéter l'exercice trop souvent. On n’est pas parti pour 10 missions, mais il aurait une demande pour ça , indiquant que le bureau international reçoit parfois jusqu'à 10 invitations chaque semaine.

Il espère limiter ces visites à trois ou quatre par année. On jugera les opportunités.

Bruno Marchand admet toutefois que la présence du maire de Québec à l'international amène du positif, notamment pour attirer de la main-d'œuvre. Il y a des acteurs qui nous on dit : "lorsqu'on voit le maire, c'est différent que lorsqu'on voit des employés". Ce n'est pas parce que les employés ne sont pas bons. Notamment en France, il y a un rôle accordé au maire [...] qui fait en sorte qu'on franchit beaucoup plus de barrières à talent égales qu'avec une personne qui n'est pas élue. Si on veut attirer, il faut que le maire puisse être là au bon moment .

Le premier magistrat sera à Québec samedi matin.

Avec les informations de Louise Boisvert