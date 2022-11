Un père pardonne à une conductrice qui a tué sa fille alors qu’elle était ivre au volant

Ce sont des parents affligés et anéantis qui ont témoigné vendredi au palais de justice de London, en livrant leurs déclarations sur l'impact que l'accident du 17 juillet 2020 avait eu sur leur vie.

Nihal était notre bébé, elle est née un peu potelée, le regard vif, avec beaucoup de cheveux, elle était toujours de bonne humeur , a déclaré son père, Sukhwinder Toor, qui était resté cet été-là aux États-Unis.

Nihal Toor, 8 ans, était la quatrième et dernière fille de Sukhwinder et de Baljinder Samra Toor. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE PAM BAINS

Il explique que le prénom de sa fille signifiait qu'elle était bénie dans la religion sikhe. Elle avait une aura et elle se souciait déjà des autres à son âge , dit-il. Elle était l'oxygène de la famille , ajoute-t-il inconsolable.

M. Toor souligne qu'il adorait Nihal et qu'elle le lui rendait bien. L'amour d'un enfant est la seule monnaie valable dans ce monde matériel , ajoute-t-il.

« Je suis néanmoins honteux d'avouer que j'aurais préféré un garçon à sa naissance, parce qu'elle était notre 4e fille, mais aucun fils ne saurait aujourd'hui la remplacer. » — Une citation de Sukhwinder Toor, père de la victime

Je pense à elle tous les jours et plus le temps passe, plus mon chagrin est insurmontable , dit-il en jurant de rendre hommage à la mémoire de sa fille aussi longtemps qu'il sera en vie.

Il s'est ensuite retourné vers l'accusée assise dans le prétoire. Dans un acte d'abnégation, il a déclaré qu'il lui pardonnait sa faute.

Nihal vous aurait aussi pardonné, c'est ce que notre religion nous enseigne, parce que vous allez devoir porter ce poids sur vos épaules pour le reste de votre vie , explique-t-il.

M. Toor ne lui a demandé qu'une seule chose. Lorsque vous appellerez vos enfants au téléphone, pensez à ma fille je vous prie, elle saura vous venir en aide et panser vos plaies, je vous souhaite bonne chance , conclut-il.

La mère de Nihal Toor, Baljinder Samra Toor, vit aux États-Unis, où elle travaille en Virginie. Photo : Baljinder Samra Toor (LinkedIn)

Sa conjointe, Baljinder Samra Toor, raconte comment la vie lui est devenue difficile depuis la mort de sa fille. Je dois me forcer à me lever le matin pour le bien de nos trois autres filles , dit-elle.

Mme Toor affirme que Nihal était sa préférée, que tous l'adoraient et qu'elle était sa raison d'être. Si je pouvais seulement la tenir encore une fois dans mes bras ou regarder un film de Disney avec elle , poursuit-elle.

« Ma fille vit maintenant dans une urne, elle est morte à la cérémonie de crémation et mon deuil sera désormais éternel. » — Une citation de Baljinder Samra Toor, mère de la victime

Aucune mère ne devrait survivre à son enfant , conclut-elle en se sentant condamnée par la vie.

Témoignages des sœurs

Les trois sœurs de la petite victime avaient elles aussi pris la parole tour à tour avant leurs parents pour décrire la douleur qu'elles éprouvent depuis plus de deux ans.

Simran Toor a d'abord rappelé que la mort de sa sœur lui avait ravivé des moments précieux qu'elle avait imaginé vivre avec elle, comme son bal des finissants au secondaire, sa collation des grades à l'université ou encore son mariage.

Aucun châtiment ne serait suffisant pour la ramener à la vie , a-t-elle confié.

Les membres de la famille Toor s'étaient déplacés au Canada pour témoigner en personne devant la cour au palais de justice de London. Photo : Radio-Canada / Colin Butler

Sa sœur Jasmin Toor a précisé qu'elle était rongée par la colère, qu'elle est atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique et qu'elle n'a plus confiance en personne.

J'ai aidé notre mère à la langer, la nourrir et à la coucher le soir, dit-elle. Nous ne l'avons pas perdue, on nous l'a enlevée et j'espère que sa mort vous hantera pour toujours , a-t-elle conclu en s'adressant à l'accusée.

La dernière sœur, Maya Toor, a rappelé que Nihal est morte sans avertissement et que la famille n'a même pas pu lui dire au revoir.

Je suis maintenant la plus jeune de la famille , a déclaré l'adolescente de 16 ans. La ligne horizontale sur l'écran de l'électrocardiogramme à l'hôpital est le dernier souvenir que je garde d'elle , souligne-t-elle.

Position de la Couronne

Étant donné qu'il n'y a pas eu de procès, la Couronne a présenté à la cour la vidéo de l'accident provenant d'une caméra de surveillance en bordure de la route.

Alicia Van Bree est entrée en collision avec le véhicule de la grand-mère de la victime à l'intersection d'Egremont Road et de Hickory Drive, près de Strathroy, dans le sud-ouest de l'Ontario.

Elle avait un taux d'alcoolémie de 140 à 170 mg d'alcool par 100 ml de sang.

Mme Van Bree a plaidé coupable le 22 août 2022 à deux accusations; de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort, et de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles.

La grand-mère de Nihal avait été gravement blessée dans la collision.

Au Canada, la limite permise pour conduire est de moins de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. Photo : iStock

Le procureur de la Couronne, George Christakos, a réclamé une peine de 8 ans contre la femme de 45 ans, qui avait été libérée sous caution à son arrestation.

Me Christakos rappelle que la jurisprudence des dernières années est plus sévère à l'endroit des conducteurs en état d'ébriété, parce que le Parlement fédéral a voulu envoyer un message clair dans la population pour dissuader la consommation d'alcool au volant.

« Elle savait qu'elle avait bu, mais elle n'avait aucun plan de contingence pour éviter de conduire ce soir-là, alors qu'elle avait des services de taxi ou Uber à la portée de son cellulaire. » — Une citation de George Christakos, procureur de la Couronne

Une peine de 8 ans respecterait tout à fait l'esprit de la loi , dit-il. Mme Van Bree est l'unique responsable de l'accident , poursuit-il.

Bien qu'il reconnaisse que la vitesse ne soit pas en cause dans l'accident, il rappelle que Mme Van Bree a tourné à gauche de façon imprudente sans céder le passage à la voiture des victimes.

La Couronne a expliqué qu'Alicia Van Bree n'avait aucune excuse le soir du drame, parce qu'elle savait qu'elle avait bu du vin dans la soirée. Photo : Gian-Paolo Mendoza/CBC

Le procureur ajoute que la collision a fait un blessé grave et que la grand-mère de la victime, âgée de 72 ans, vit aujourd'hui dans un fauteuil roulant après avoir eu plusieurs membres brisés.

Me Christakos assure qu'il n'est pas influencé par les sondages d'opinion au sujet du traitement à réserver aux chauffards.

Il précise que la peine doit être exemplaire et dissuasive et qu'il est nécessaire de dénoncer ce comportement dans la société.

Position de la défense

L'avocat de la défense, Ronald Ellis, a plutôt demandé une peine maximale de trois ans, parce que cette cause n'a rien à voir avec d'autres cas juridiques semblables de conduite en état d'ébriété.

Me Ellis affirme que sa cliente a plaidé coupable à deux chefs d'accusation, qu'elle éprouve de sérieux remords, qu'elle n'a plus bu une seule goutte d'alcool depuis la tragédie.

« Elle a admis en public la honte qu'elle ressent depuis l'accident et elle sensibilise le public aux dangers de l'alcool au volant. » — Une citation de Ronald Ellis, avocat de la défense

L'avocat ajoute que sa cliente souffre d'anxiété et de dépression, qu'elle a perdu son père peu avant l'accident et que son mariage s'est effondré.

Il précise que sa cliente n'a aucun antécédent criminel et qu'elle a le soutien indéfectible de sa famille dans cette épreuve. Elle ne représente aucun danger ni pour elle-même ni pour la société , conclut-il.

La défense d'Alicia Van Bree affirme que sa cliente est en thérapie dans un centre de désintoxication. Photo : iStock

La défense ajoute que la pandémie a provoqué de longs délais dans les procédures judiciaires en Ontario, ce qui explique la raison pour laquelle l'affaire n'a pu être classée plus tôt.

La Couronne a néanmoins minimisé la reconnaissance de culpabilité de l'accusée en rappelant qu'elle est passée aux aveux quelques jours avant le début de son procès et non dans les semaines qui ont suivi l'accident.

Un dernier plaidoyer

Alicia Van Bree a accepté sans hésitation de prendre la parole devant le prétoire à la demande de la magistrate. Elle avait préparé une déclaration pour l'occasion.

Debout, devant un lutrin, elle a déclaré qu'elle était submergée par l'émotion à cause de l' ampleur de son crime . Je suis sans mot pour décrire ce que je ressens toujours , déclare-t-elle en sanglots.

« Je pense tous les jours à ce que j'ai fait ce soir-là et le fait de l'énoncer à haute voix ne me rend pas la vie plus facile. » — Une citation de Alicia Van Bree, accusée

Elle raconte qu'elle se croyait invincible le soir du 17 juillet 2020 après avoir bu en compagnie d'une amie auprès de laquelle elle avait trouvé réconfort depuis la mort de son père.

Cet accident a bouleversé ma vie, j'échangerais volontiers ma vie avec celle de Nihal si je le pouvais , dit-elle.

Elle affirme qu'elle compte dorénavant dédier sa vie à sensibiliser le public aux dangers de l'alcool au volant, pour aider les autres et sauver des vies , lorsqu'elle aura purgé la peine que la cour compte lui infliger.

La juge Maria Carrocia, de la Cour supérieure de l'Ontario, rendra sa sentence dans un mois à la demande de la défense qui lui avait demandé de clore le dossier avant les fêtes de fin d'année.

La Couronne a fait savoir qu'il n'était pas garanti que la famille Toor puisse revenir au Canada pour l'occasion. La magistrate les a assurés qu'elle rendrait sa sentence en mode virtuel.