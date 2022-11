Une médecin condamnée à 4 ans de prison pour de fausses factures en Alberta

Une médecin de famille exerçant à Edmonton, la Dre Yifei Shi, a été condamnée jeudi à quatre ans de prison après qu’elle a admis avoir commis une fraude et établit de fausses factures, dont le montant s’élève à plus de 827 000 dollars. Selon la Couronne, il s’agit là de la plus grande fraude à la facturation de la part d’un médecin dans l’histoire de l'Alberta.