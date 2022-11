Le groupe québécois Bleu Jeans Bleu a lancé vendredi son quatrième opus, Top minou, annoncé il y a deux mois avec le simple « Molle twist vanille-vanille » . Le chanteur Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, nous parle du mélange des genres sur l’album, qui passe de la pop au rock et au yéyé, et de la mission du groupe depuis ses débuts : rendre les gens de bonne humeur.

On a vraiment décidé de prendre un virage ultra sérieux , affirme Claude Cobra avec un sourire dans la voix. Difficile de le prendre au pied de la lettre en écoutant le titre d’ouverture du nouvel album de Bleu Jeans Bleu, Bacon en bédaine, qui traite des risques du sport extrême consistant à cuire du bacon à la poêle torse nu.

Avec des titres comme ça, comme d’habitude, je pense qu’on annonce nos couleurs de légèreté , avoue finalement le chanteur, grand amateur d’ironie. On aime ça aussi que ça dise "Top minou" et que ce ne soit pas un minou sur le top. C’est un album rose où est mentionnée deux fois la couleur bleue.

Les titres des 11 chansons de l’album sont imprégnés, comme ceux de son prédécesseur, Perfecto, du regard absurde de Bleu Jeans Bleu sur le quotidien : La pure pureté du beurre 100 % pur beurre, Coco de cuir, Y’a quelqu’un qui a botché mon sandwich…

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Bleu Jeans Bleu réserve une pochette rose ornée d'un petit chien pour son album «Top minou». Photo : Bleu jeans bleu

L’énergie de la scène transposée en studio

Pour ce quatrième album, sur lequel le groupe a travaillé pendant 9 mois, Bleu Jeans Bleu a eu envie de recréer en studio la chimie que ses membres ont développée sur scène. Le gros changement, c’est qu’on sent l’énergie du live band, explique Claude Cobra. On a fait des tounes sur Perfecto et sur les autres albums où on jouait ensemble, mais celui-là a un petit crunchy et une petite drive de plus.

Top minou a été créé pendant une véritable pause d’un an, plutôt qu’à temps perdu sur la route, ce qui a contribué à ce son plus organique. Selon le chanteur du groupe, l’envie des musiciens de jouer sur scène s’est manifestée en studio. Toute l’énergie qu’on aurait mise en show, on l’a mise sur l’album et ça se ressent beaucoup.

Le groupe se permet aussi beaucoup d’exploration, refusant de se cantonner à un style, avec comme résultat un son qui alterne entre pop, grunge, soul, yéyé, rock and roll et indie-folk dramatique , selon un communiqué.

Bon pour le moral

Si Claude Cobra retient un avantage du succès que Bleu Jeans Bleu a connu avec Coton ouaté et l’album Perfecto, c’est le champ des possibles qui s’est ouvert en matière de création et de gestion de carrière.

On a pu organiser la tournée qui s’en vient, qui est une grosse tournée pour nous : ça commence en janvier 2023 et on en a jusqu’en janvier 2024. De pouvoir placer notre agenda à l’avance comme ça, c’est l’une des conséquences positives du fait que Bleu Jeans Bleu s’est taillé une place de choix avec Perfecto , affirme le chanteur.

Il se réjouit aussi de l’accueil réservé par le public à Bleu Jeans Bleu, malgré son côté un peu champ gauche. Il croit que le groupe a su trouver sa niche.

On ne s’est jamais dit qu’on faisait autre chose que du divertissement. [...] Quand on travaille, on rend les gens de bonne humeur. C’est bon pour le moral, ça a toujours été la mission de l’entreprise Bleu Jeans Bleu.

Ce texte a été écrit à partir d’une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.