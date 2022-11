Réconciliation et allégeance au roi ne sont pas contradictoires, croit David Eby

Vendredi, David Eby a rompu avec la tradition en organisant la cérémonie d’assermentation au Centre culturel Musqueam, situé à Vancouver, plutôt qu’à la Government House, la résidence de la lieutenante-gouverneure de la province à Victoria.

Il explique ce choix en soulignant qu’il habite en territoire musqueam et qu’il souhaite que ce geste soit symbolique et représentatif du lien qu’il souhaite bâtir avec les Premières Nations.

La cérémonie a débuté par des chants autochtones, des discours et une cérémonie de la couverture. Avant de dicter le serment d’allégeance au roi Charles III à David Eby, la lieutenante-gouverneure, Janet Austin, a aussi dit qu'elle prenait ce moment pour réfléchir au legs de l’histoire coloniale et à ce qu’elle pouvait faire au nom de la Couronne pour réparer les torts du passé.

David Eby estime qu'il n'est pas contradictoire de prêter serment au roi en même temps que de faire un geste de réconciliation. La province est, selon lui, avant-gardiste à l’échelle internationale pour sa tentative d'intégration de deux systèmes de droit : le droit et les traditions autochtones, et les systèmes juridiques hérités de la colonisation, comme l'Assemblée législative, le Parlement et la monarchie constitutionnelle.

David Eby a prêté serment entouré de membres de la Première Nation Musqueam et sur les terres de celle-ci, un geste posé dans un effort de réconciliation. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Ce choix est également salué par plusieurs membres de communautés autochtones. C’est le cas de Bonnie Lépine Antoine, la directrice de l’éducation autochtone au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, qui croit que les intentions de David Eby sont authentiques.

Konrad Sioui, ancien grand chef de la Nation huronne-wendat de Wendake, croit aussi qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction en matière de discussions de nation à nation, même si la plupart des communautés autochtones de la Colombie-Britannique n’ont pas de traités et sont toujours engagées dans un processus de revendication territoriale.

Changer le système de l’intérieur

Les relations que les Premières Nations souhaitent entretenir avec la Couronne sont fondamentalement différentes de celles que cherchent la plupart des Québécois nationalistes, selon Konrad Sioui.

On ne cherche pas une séparation avec la Couronne. On veut s’assurer que la couronne remplisse ses obligations, qu’elle reconnaisse les droits territoriaux, constitutionnels, sociaux, [et] économiques fondamentaux : les droits inscrits dans les traités.

Bonnie Lépine Antoine précise pour sa part que certains Autochtones souhaitent l’abolition totale du lien avec la Couronne, mais pas tous. L’idéal, selon elle, serait d’abolir les symboles monarchiques et colonialistes, comme l’allégeance au roi, mais il en existe plusieurs autres.

On n’utilise pas les principes autochtones dans la Chambre des communes ou dans les Assemblées législatives, mais c’est là où l'aspect colonial est très présent. On n’a rien, dans ces institutions, qui représente les perspectives autochtones, les façons de faire traditionnelles. Le système parlementaire législatif est encore très colonial.

En attendant de grands changements, Bonnie Lépine Antoine veut que les Autochtones soient le plus souvent possible invités dans les grands événements, comme l’assermentation de David Eby comme nouveau premier ministre de la province.

Bonnie Lépine Antoine est directrice de l’éducation autochtone au Conseil scolaire francophone. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La fin de l’allégeance au roi n’est pas pour demain au Canada

Les sondages démontrent que de plus en plus de personnes au Canada souhaitent l'abolition de la monarchie, précise Benoît Pelletier, professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et ancien ministre de la francophonie canadienne du Québec. Ce dernier ne croit toutefois pas que la société canadienne en soit rendue là.

La monarchie doit évoluer, si elle veut survivre et une des façons de le faire, c'est de reconnaître justement la présence des Autochtones et l’émergence du dossier autochtone , précise-t-il.

Il serait possible, selon lui, de rendre le serment d’allégeance au roi optionnel, mais il faudrait changer la Constitution. La question fondamentale que se posent les juristes présentement est donc de savoir si les provinces pourraient unilatéralement changer la Constitution.

Dans ce cas, une province pourrait décider d’abolir le serment d’allégeance au roi, alors qu'une autre pourrait être plus encline à modifier ses liens avec la monarchie.