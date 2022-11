Du renfort pour les Saguenéens devant le filet

Les Saguenéens de Chicoutimi se tournent vers l’Ontario pour consolider la position de gardien de but de l’équipe.

Au moment où les gardiens du club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) connaissent quelques ennuis devant le filet, les Sags ont mis la main sur Marshall Nicholls, qui évoluait jusqu’ici avec les Otters d’Erie dans la Ligue de l’Ontario (OHL).

Nicholls s’est d’ailleurs entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers vendredi, à la veille d’un programme double à domicile samedi et dimanche contre les Eagles du Cap-Breton et le Drakkar de Baie-Comeau.

Âgé de 19 ans, Nicholls compte 21 parties en carrière avec Erie, conservant une moyenne de buts alloués de 4,16 et un pourcentage d’efficacité de ,854.

On voulait donner une opportunité à un jeune gardien qui ne nous coûte rien. Il est en évaluation. Il aura la possibilité de jouer et il a une certaine expérience , a réagi l’entraîneur-chef et directeur général des Bleus, Yanick Jean.

Avant les matchs de vendredi soir, les Saguenéens étaient la deuxième pire formation du circuit Courteau pour le nombre de buts accordés depuis le début de la saison avec 89.

Le gardien numéro un de l'équipe, Charles-Antoine Lavallée, a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,31 et un pourcentage d’efficacité de ,891 en 18 rencontres. Son auxiliaire Luciano Ruggiero, une verte recrue de 16 ans, n’a pour sa part toujours pas goûté à la victoire en quatre décisions, conservant une ronflante moyenne de 7,14 et un pourcentage d’arrêts de ,790.

Il ne faut pas mettre notre jeune gardien dans des situations difficiles et il faut mettre notre jeune gardien dans de bonnes conditions , a renchéri Jean pour expliquer l’acquisition d’un troisième cerbère.

Nicholls sera en uniforme pour les matchs du week-end, mais Jean a refusé de s’avancer sur ses chances d’être envoyé dans la mêlée.

Les Saguenéens occupent la septième position de l'Association Est en vertu d'une fiche de neuf gains contre 12 revers pour un total de 18 points.