Grand parc éolien à Terre-Neuve : un échéancier peu crédible, selon un expert

Pour un expert, cet échéancier est irréaliste.

Le consortium World Energy GH2, qui mène le projet estimé à 2,7 milliards $, prévoit construire 164 éoliennes. L’énergie produite serait destinée à la production d’hydrogène en Allemagne. Les deux pays avaient signé une entente sur l'hydrogène pendant l’été.

Le Canada serait ainsi responsable de la production d’énergie et l’Allemagne devrait se charger de construire un corridor maritime pour la transporter à travers l'Atlantique.

Cet accord est historique selon l’ambassadrice Sabine Sparwasser, qui y voit un projet clé qu'on voudrait poursuivre .

Sabine Sparwasser, ambassadrice d'Allemagne au Canada, le 17 novembre 2022 à Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Les deux pays souhaitent que ce parc éolien soit mis en service en 2025, donc dans un peu plus de deux ans.

C'est ambitieux, mais je crois qu'on a énormément d'énergie intellectuelle maintenant du côté des gouvernements, des gouvernements de la province, des gouvernements fédéraux, et en particulier en industrie , a affirmé Sabine Sparwasser.

Extrêmement ambitieux et difficile à croire

Cet échéancier est peu crédible, estime Nick Mercer, chercheur à l'École des études sur les ressources et l'environnement de l’Université Dalhousie, à Halifax en Nouvelle-Écosse.

« Il semble peu probable que le projet soit entamé en 2025, encore moins terminé. » — Une citation de Nick Mercer , chercheur

Selon Nick Mercer, un projet d’une telle ampleur pourrait prendre une décennie avant de se réaliser.

Il explique qu'il faut six mois généralement pour développer des installations énergétiques de 50 mégawatts, et on parle ici de 1000 mégawatts. Cela prendrait donc 10 ans.

Le chercheur Nick Mercer Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le chercheur décrit donc l'échéancier de l'entreprise comme extrêmement ambitieux et difficile à croire .

Il faut aussi trouver les travailleurs pour un chantier de cette ampleur. L'entreprise parle de 2500 emplois. Je ne sais pas où ils vont trouver les gens , se demande Nick Mercer.

Une évaluation environnementale est en cours. Elle vise notamment à juger de son impact potentiel sur la faune et la flore.

Pour le moment, aucune parcelle de terre n'a été octroyée pour des projets éoliens selon le département de l'industrie, de l'énergie et de la technologie de Terre-Neuve-et-Labrador.

Avec des renseignements de Kyle Mooney et Patrick Butler