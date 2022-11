Le mot le plus recherché du dictionnaire Cambridge cette année a un lien avec Wordle

Qu’est-ce que Wordle? Wordle est un jeu du New York Times qui met au défi les internautes de trouver un mot de cinq lettres en six essais ou moins. Un nouveau mot est dévoilé chaque jour.

"Homer" est le diminutif de "home run" (coup de circuit) : point marqué au baseball lorsque vous frappez la balle, généralement en dehors du terrain de jeu, et que vous êtes capable de faire le tour de toutes les bases en une seule fois jusqu'à la base de départ. Telle est la définition qu’on peut lire sur le site du dictionnaire britannique Cambridge.

Quelque 65 000 recherches pour ce mot y ont été enregistrées seulement pour la journée du 5 mai 2022, selon le site, qui a une explication culturelle pour cet engouement.

Ce terme anglais américain informel pour désigner un coup de circuit au baseball a laissé les joueuses et joueurs de Wordle qui ne connaissaient pas ce [mot méconnu en Europe] confus et frustrés , peut-on lire sur le billet de blogue.

L’effet Wordle

Le dictionnaire Cambridge a remarqué une autre tendance cette année dans les requêtes effectuées sur son site : une explosion des mots de cinq lettres, ce qui rappelle une fois de plus le jeu Wordle.

Parmi les requêtes les plus populaires de l’année, on compte « humor » (humour) « caulk » (calfater), « tacit » (implicite) et « bayou » (marécage).

Les pics pour les mots et orthographes américains tels que "homer", "humor" et "favor" ont eu lieu en raison d'une série de tempêtes sur les réseaux sociaux menées par des joueurs et joueuses en colère du célèbre jeu de mots Wordle, en particulier ceux et celles qui ne parlent pas l'anglais américain , ajoute-t-on sur le site de Cambridge.