Virus respiratoires : la santé publique recommande le port du masque, sans l’imposer

La santé publique du Nouveau-Brunswick confirme une recrudescence des cas de grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS) dans la province et demande à la population de faire preuve de prudence, sans quoi, la situation pourrait empirer.

Le médecin hygiéniste en chef par intérim, le Dr Yves Léger, s’inquiète du fait que plusieurs virus respiratoires circulent en même temps.

Ça veut dire plus de gens qui sont malades en même temps, donc plus de gens qui demandent des soins de notre système de santé, donc plus de pression sur le système , dit-il.

« Je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux donc pas prédire exactement comment se déroulera le reste de la saison, mais je soupçonne que la situation pourrait empirer. » — Une citation de Dr Yves Léger, médecin hygiéniste en chef par intérim

La saison de la grippe commence normalement à la fin décembre ou en janvier selon le Dr Léger, mais elle est déjà commencée, partout au pays.

Le Canada vit une épidémie de grippe, a statué en début de semaine l’Agence de santé publique du Canada.

En ce qui a trait au virus respiratoire syncytial, un virus qui frappe surtout les jeunes enfants, Dr Léger explique que beaucoup d’enfants n’y ont pas été exposés en raison des mesures sanitaires en place pendant la pandémie et qu’aujourd’hui, plusieurs enfants en sont atteints en même temps .

Port du masque recommandé, mais pas obligatoire

Dr Yves Léger est d’avis que les Néo-Brunswickois doivent suivre certaines mesures sanitaires pour réduire l’impact de la saison de la grippe et des virus respiratoires.

La province recommande le port du masque dans les lieux publics, sans l’imposer, pour le moment.

Le médecin hygiéniste en chef adjoint par intérim du Nouveau-Brunswick, le Dr Yves Léger. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

C’est pas une question d’efficacité nécessairement, c’est plutôt une question est-ce qu’on est à ce point-ci dans une situation où c’est justifiable de mettre un mandat en place, donc de forcer les gens, contre leur gré, de choisir, de mettre un masque dans certains milieux , explique-t-il.

Il précise que ce genre de décision n’est jamais pris à la légère, mais que la situation sera réévaluée.

Dr Léger ajoute que d’autres directives sont importantes à suivre, soit le lavage des mains, la vaccination et le fait de rester à la maison si on est malade.

Nous devons changer notre habitude d'aller au travail même si nous ne nous sentons pas bien, pour qu'il soit normal de rester à la maison si vous êtes malade.

La santé publique sort de l’ombre

La santé publique ne fait plus de conférence de presse régulièrement, comme elle l’a fait pendant la pandémie de COVID-19.

Plus tôt cette semaine, l’opposition officielle et certains groupes, comme la Coalition du Nouveau-Brunswick sur la santé, accusaient la santé publique d’avoir baissé les bras , en étant plus timide.

Bernadette Landry, coprésidente de la Coalition du Nouveau-Brunswick sur la santé, dans les studios de Radio-Canada à Moncton, le 16 novembre 2022. Photo : Radio-Canada

Le Dr Léger explique son absence pour des raisons personnelles et professionnelles, en précisant qu’il remplace la médecin hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, sur différents comités consultatifs.

Il ajoute qu’il a toujours été disponible pour répondre aux questions des médias et que des mises à jour publiques sont organisées lorsque c’est justifié, lorsque les Néo-Brunswickois doivent être informés.

Le Dr Léger a participé à un point de presse destiné uniquement aux médias vendredi, ce que dénonce l'opposition à Fredericton.

Rob McKee, chef de l'opposition officielle du N.B. (archives) Photo : Radio-Canada

On demandait une sortie publique. J’aurais aimé plutôt une conférence de presse ouverte au public au lieu de seulement aux médias , lance Rob McKee, chef de l’opposition officielle.

Rob McKee note que la Nouvelle-Écosse a tenu une conférence de presse publique jeudi.

Promouvoir la vaccination

Dr Léger affirme que la campagne de vaccination de la grippe a débuté en octobre.

Le député de Moncton-Centre croit que la santé publique doit en faire plus pour promouvoir la vaccination.

Selon moi, j’ai pas vu grand chose, donc ça m’étonne qu’il y a bel et bien une campagne, c'est peut-être le même type de campagne qu’ils font à tous les automnes pour la grippe, mais là, je pense que dans les circonstances, ils devraient en faire un peu plus , dit Rob McKee.

La députée verte Megan Mitton est du même avis. Elle aurait préféré que la santé publique choisisse une conférence de presse publique pour faire le point sur la présence des virus respiratoires dans la province.

Megan Mitton, députée du Parti vert dans Memramcook-Tantramar, le 28 octobre 2022 à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Je suis déçue que ce n’est pas ce qui est arrivé.

Elle croit elle aussi que la campagne de vaccination contre la grippe et la COVID-19 doit être plus efficace.

J’ai des inquiétudes pour les enfants de 0 à 5 et en particulier les plus petits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rendez-vous pour eux. Par exemple, dans ma région, les pharmaciens ne donnent pas de vaccin COVID pour les enfants 0-5 ans et en ce moment il n’y a pas de rendez-vous avec la santé publique jusqu’au 10 janvier pour les petits, dans ma circonscription , affirme Megan Mitton.

Selon la santé publique, en date du 14 novembre, un total de 121 862 vaccins contre la grippe ont été administrés au Nouveau-Brunswick.

Cela représente une baisse par rapport aux quelque 174 650 vaccins administrés à la même date l’an dernier.

Avec les informations de Sarah Déry et d’Héloïse Rodriguez-Qizilbash