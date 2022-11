Le Québec pleure la disparition de Jean Lapointe 

Sur Twitter, le premier ministre du Québec François Legault a déploré la perte d’ un grand artiste avec plusieurs talents , soulignant que Jean Lapointe était un comique qui pouvait nous faire rire aux larmes .

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a lui aussi publié un tweet dans lequel il a souligné l' héritage remarquable laissé par Jean Lapointe.

Nous perdons aujourd’hui un grand Québécois. Pour moi, Jean Lapointe fait partie des immortels de notre culture , a, de son côté, tweeté Mathieu Lacombe, le nouveau ministre de la Culture et des Communications du Québec.

Le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez a qualifié Jean Lapointe d’ homme d’exception . Comme artiste, comme sénateur et à travers son implication sociale, Jean Lapointe aura marqué le Québec et tout le Canada , a-t-il écrit sur Twitter.

Autre réaction : celle de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Jean Lapointe était un monument de la culture québécoise et une source d’inspiration pour des milliers de personnes.

Sous le choc et la secousse des souvenirs de ma jeunesse, j’apprends le décès du grand, touchant et beau Jean Lapointe , s’est ému le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet sur son compte Twitter personnel.

L'ancien premier ministre du Canada Jean Chrétien avait nommé Jean Lapointe au Sénat. Il nous partage ses souvenirs.

Les larmes des humoristes

Plusieurs humoristes ont également rendu hommage à Jean Lapointe, qui a brillé par ses talents de comique au cours de sa carrière.

[Il ] était un homme de cœur, un grand humoriste de mon enfance, mais aussi et surtout l'un des plus grands acteurs dramatiques des dernières décennies (Duplessis, Les ordres etc.) , a tweeté l’humoriste Guy Nantel.

Son collègue Dany Turcotte a loué l’authenticité avec laquelle Jean Lapointe s’était taillé une place dans le cœur des québécois .

Quant à Jean-Michel Anctil, il a remercié Jean Lapointe pour lui avoir donné le goût de devenir humoriste. Le premier spectacle d’humoriste que j’ai vu sur scène c’est Jean Lapointe et je me rappelle avoir dit à ma mère, un jour tu vas venir ici et c’est moi qui sera sur scène , a-t-il raconté sur Facebook.

Un acteur fabuleux pour France Castel

La peine est grande également au sein du milieu du cinéma québécois. Le comédien Pierre-Luc Brillant a louangé l’ acteur et chansonnier de génie qu’était Jean Lapointe.

Sur RDI, France Castel a souligné que Jean Lapointe était un acteur fabuleux . Je me souviens de lui sous la direction d’André Forcier, avec qui il avait vraiment une complicité assez exceptionnelle. Il n’y a pas un autre acteur comme Jean Lapointe, c’était l’équivalent de Jean Gabin. Il était extraordinaire.

La chanteuse et comédienne France Castel réagit au décès de Jean Lapointe.

Le chroniqueur spécialisé en cinéma Michel Coulombe a confié, toujours à RDI, qu’il avait l’impression de perdre un membre de sa famille. Quand j’étais enfant, aucun artiste ne venait nous voir sur la Côte Nord, sinon Gilles Vigneault, qui était un peu obligé puisqu’il venait de la région, et Les Jérolas, dont faisait partie Jean Lapointe. Dès ce moment-là, il a été présent dans ma et dans nos vies.

Il a également expliqué avoir toujours été impressionné par le rapport au cinéma de Jean Lapointe, qui avait aussi joué pour la télévision, notamment dans la minisérie Duplessis dans laquelle il incarnait l’ancien premier ministre québécois. [C’est] un rôle qu’il a eu grâce à Denys Arcand, scénariste de la série. Il mordait dans les dialogues de façon extraordinaire. Il avait incarné le côté calculateur du personnage de façon assez mémorable.

L'auteur-compositeur-interprète Jean-Pierre Ferland était un ami de Jean Lapointe. Il nous en parle.

Plus de réactions à venir.