Front commun autochtone contre le projet de loi sur la souveraineté de l’Alberta

Les chefs des Premières Nations des Traités 6, 7 et 8 s'opposent publiquement au projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta , qu'a l'intention de présenter la nouvelle première ministre de l'Alberta, Danielle Smith.

Selon elle, il donnerait à l'Alberta le pouvoir de ne pas appliquer des lois et des politiques fédérales jugées contraires aux intérêts de la province. Une majorité d'experts estiment que ce serait inconstitutionnel.

La première ministre a promis d'en faire le premier projet de loi qu'elle présentera à la reprise des travaux parlementaires de l'Assemblée législative de l'Alberta, à partir du 29 novembre.

Les chefs autochtones qualifient l'idée même du projet de loi d'inconstitutionnelle et d'illégale, et disent que cela viole leurs droits et les traités qu'ils ont signés.

Plus de détails à venir