Entente de 19 M$ entre la Société du chemin de fer de la Gaspésie et le MTQ

Cette entente permettra à la SCFG de participer à la réhabilitation du reste du chemin de fer jusqu'à Gaspé et d’en accélérer le processus.

Ces interventions comprennent notamment la réfection et la réparation de passages à niveau ainsi que le remplacement de rails et de ballasts.

Des travailleurs de la Société du chemin de fer de la Gaspésie s'affairaient à remplacer les travers du chemin de fer Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le président de la Société du chemin de fer, Éric Dubé, se dit très heureux de voir que l’expertise de la SCFG est reconnue par Québec. Il explique que la Société va se charger de divers travaux d’entretien, ce qui va permettre au ministère des Transports de se concentrer sur la réhabilitation des grandes infrastructures.

« Ça va devancer les travaux parce que ça va libérer le Ministère. » — Une citation de Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie

La Société va effectuer des travaux qu'on pourrait considérer comme mineurs, comme tout ce qui est l'entretien de ponceaux, de murs de soutènement , poursuit le maire. Nos équipes le faisaient déjà parce que ça fait partie aussi de l'entretien normal d'un tronçon qui est en opération, sauf que là on va faire des travaux sur le tronçon qui n'est pas en opération.

Une voie ferrée gaspésienne qui a subi l'usure du temps. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvie Aubut

Cette entente a aussi pour effet de consolider une quarantaine d’emplois d’ici à ce que le tronçon redevienne fonctionnel jusqu'à Gaspé.

Comme on n’a plus le transbordement de pales d'éoliennes, rappelle M. Dubé, ça crée comme un creux pour notre personnel alors on va pouvoir maintenir nos équipes.

C’est la deuxième fois en une semaine que Québec signale des avancées dans le dossier de la réhabilitation du chemin de fer gaspésien.