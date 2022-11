Le CSS Harricana veut ajouter des plateaux sportifs à l’école secondaire d’Amos

Un projet d’agrandissement a été proposé au ministère de l’Éducation à la fin octobre dans l’espoir qu’il soit inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Les gymnases actuels et les préaux du pavillon La Calypso. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le CSS Harricana veut profiter du fait qu’il doit apporter des améliorations au gymnase du pavillon La Calypso pour réaliser un projet de plus grande envergure.

On a un besoin d’amélioration des infrastructures, entre autres, pour les vestiaires de La Calypso, donc les vestiaires et les douches ainsi que la partie qu’on appelle communément les préaux, où on retrouve des casiers , indique le directeur général du CSS Harricana, Yannick Roy.

« On a besoin de faire des améliorations parce qu’avec l’âge et le temps, c’est dû. Alors, considérant qu’on a des travaux majeurs à faire sur le maintien et l’amélioration, on s’est dit qu’on pourrait ajouter des plateaux en même temps. C’est l’idée qu’on a soumise au Ministère dans nos besoins. » — Une citation de Yannick Roy, directeur général du CSS Harricana

Yannick Roy, directeur général du Centre de services scolaire Harricana. (Archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Des plateaux occupés

Le besoin de nouveaux plateaux sportifs à l’école secondaire d’Amos n’est rien de nouveau. Un premier projet de complexe multisport estimé à près de 20 millions de dollars avait été élaboré et déposé par le CSS Harricana, avec l’appui de partenaires, en 2018.

Les besoins n’ont pas changé. Les gymnases de l’école secondaire d’Amos présentent toujours un taux d’occupation de 118 %. Toutefois, le nouveau projet, pour lequel il n’existe pas encore de plans et devis, s’annonce beaucoup plus modeste financièrement. Il permettrait d’abord de répondre aux besoins du CSS Harricana.

On parle de l’équivalent de deux plateaux additionnels. La superficie passerait de 1200 à 1700 mètres carrés, selon ce qu’on propose. C’est différent de 2018, où il y avait toute la partie civile, les stationnements, etc. Donc, ça risque d’être un projet plus modique au niveau du financement, mais qui va répondre davantage à nos besoins , souligne Yannick Roy, qui précise que l’investissement nécessaire n’a pas été chiffré.

L'un des préaux du pavillon La Calypso, où l'on retrouve des casiers. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

M. Roy rappelle toutefois que les ententes du CSS Harricana avec les municipalités donnerait aux citoyens l’accès aux nouveaux plateaux hors des heures scolaires.

Les programmes Sport-Études

Cette occupation élevée des plateaux sportifs de l’école secondaire d’Amos s’explique en grande partie par le développement et les règles entourant les programmes Sport-Études.

L’exemple que je donne souvent, c’est qu’auparavant, les équipes de basketball AAA pratiquaient le soir. Mais maintenant, avec les règles du Ministère, pour qu’elles soient reconnues dans le programme Sport-Études, il faut que ça se fasse sur le temps scolaire. Donc, en plus des cours d’éducation physique, il faut que nos équipes pratiquent le jour, ce qui vient mettre une pression additionnelle sur les disponibilités de nos plateaux , explique Yannick Roy.