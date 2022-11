Prix du journalisme radio des Médias francophones publics 2022

L'ordre de la présentation des reportages et de leur passage sur les antennes a été établi par un tirage au sort le mercredi 12 octobre au secrétariat général des MFP.

Voici les cinq reportages en lice pour la finale du concours, le 4 décembre 2022 :



1 - Reportage de Radio France internationale (RFI) :

Gao : dernier convoi pour Niamey

Le 15 août 2022, les derniers soldats de la force Barkhane au Mali ont quitté la PfOD de Gao, la plateforme opérationnelle désert, mettant un terme à plus de neuf ans et demi de présence de l’armée française au Mali. Peu avant le départ de cette dernière unité militaire chargée de sécuriser les lieux avant la rétrocession aux FAMa, les Forces armées maliennes, le dernier convoi logistique quittait ce qui a été la plus grande base de Barkhane au Mali, direction le Niger. L’envoyée spéciale de RFI Mounia Daoudi a pu assister aux derniers préparatifs avant ce départ.

2 – Reportage de la Radio Télévision Suisse (RTS) :

L’horreur vécue par une mère à Boutcha

Ce sont deux témoignages rares que vous allez entendre, et ils sont difficiles. Ils décrivent l’horreur que des femmes et des filles ont vécue à Boutcha, en Ukraine. Une mère a accepté de briser le silence, de raconter ce qu'elle a enduré : des viols continus. Les soldats avaient quasiment élu domicile chez elle… son chez-soi, qu’ils ont transformé en enfer. Alors envoyée spéciale pour la RTS en Ukraine, Maurine Mercier a pu gagner la confiance de cette femme et de sa fille. Plus de trois heures d'entretiens enregistrés pour dire l’indicible.

3 - Reportage de Radio-Canada :

Les invisibles veulent être vus

Au Canada, plus de 150 000 enfants des Premières Nations, Métis et Inuit, ont été pris de force à leurs familles et envoyés dans des pensionnats gérés par l'Église et financés par le gouvernement entre 1870 et 1997. L'objectif de cette politique était de tuer l'Indien dans chaque enfant . Une histoire longtemps restée tabou. Nombreux sont ceux à y avoir vécu des abus, des sévices, des agressions de toutes sortes, y compris sexuelles. Certains y ont laissé leur vie. Qu’ils soient croyants ou non, qu’ils veuillent le rencontrer ou pas, la venue du pape au Canada suscite de vives réactions chez les anciens des pensionnats pour Autochtones. Cette visite ravive de douloureux souvenirs et libère enfin la parole et les pleurs. Marie-Laure Josselin s’est rendue à Mani-utenam, une communauté innue de la Côte-Nord, près de Sept-Îles.

4 - Reportage de Radio France :

La vie sous occupation russe et ses stigmates

Le reportage proposé par Radio France a été tourné le 19 septembre 2022 en Ukraine, dans deux petits villages situés entre les villes d'Izioum et de Kharkiv, dans l'est du pays. Ces deux villages venaient d'être libérés par l'armée ukrainienne. L'angle adopté est celui de la vie quotidienne dans ces villages pendant l'occupation russe, qui a duré plusieurs mois, et l’étude des stigmates laissés sur les villageois après une telle expérience. Les habitants racontent les horreurs subies sous l'occupation à l’envoyé spécial de France Info Éric Loumagne, assisté d'Eric Audra, technicien de reportage, et de Yashar Fasilov, fixeur.

5- Reportage de la Radiotélévision belge de la Communauté française (RTBF):

Sous les avions, Bruxelles

Le survol de Bruxelles est un dossier inextricable, résultat d’une équation complexe : un aéroport privé situé en Flandre, dont il est un moteur économique, mais à un jet de pierre de Bruxelles, pour qui l’aéroport est surtout synonyme de nuisances aériennes. Ce reportage interroge la manière dont l’État belge organise le survol de sa capitale plutôt que les champs du Brabant flamand. C'est un casse-tête total, une équation qui semble impossible à résoudre. Ce reportage réalisé par Jérôme Durant et Nicolas Vandeweyer propose une plongée dans les coulisses de ce dossier.