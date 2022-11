Depuis pas moins de 50 ans, Betty Henry, qui vit à London, en Ontario, achète la garniture pour tarte à la citrouille de marque E.D. Smith pour confectionner ses desserts à l’approche de l’Action de grâce.

Cette année, en ouvrant la boîte de conserve, Mme Henry s’est aussitôt rendu compte que la garniture en question n’était plus comme avant.

Et pour cause : l’huile végétale, auparavant troisième ingrédient en importance dans la liste inscrite sur la conserve, s'y retrouve désormais en sixième position.

Dans la nouvelle version de la garniture, l’ingrédient en troisième position est de l’eau. C’était plus de la soupe qu’autre chose , commente-t-elle.

Frustrée, la consommatrice a résolu de ne plus acheter cette marque. De l’eau, il en sort du robinet, dit-elle. Pourquoi paierais-je pour ça?

L’émission Marketplace de CBC a découvert que le prix de la garniture à la citrouille a augmenté de plus de 50 % depuis janvier 2021. À ce moment-là, elle se vendait 3,99 $. En octobre dernier, elle se vendait 6,03 $ dans les magasins Loblaws de Toronto. La quantité, elle, est demeurée inchangée, à 540 ml.

Qu’ils en aient moins pour leur argent qu’avant, les consommateurs s’en doutaient déjà, ayant été conscientisés au phénomène de la réduflation. Ce terme est une traduction de l’anglais « shrinkflation », une contraction de « shrinking » – réduction de la taille des produits – et d’« inflation » – la hausse des prix. Cette stratégie consiste, pour les fabricants, à réduire le coût de production d’un produit en réduisant subtilement son format ou son poids, tout en en maintenant le prix de vente, ou en l’augmentant.

Mais comme l’a découvert Betty Henry, il arrive aussi que les fabricants réduisent la qualité de leurs produits pour maintenir ou accroître leur marge de profit.

La substitution d’ingrédients, c’est-à-dire le recours à des ingrédients de provenance différente et un peu moins chers, est un procédé qui n’étonne pas Jordan LeBel, professeur de marketing à l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia.

« Tout ça, c'est dans l'idée de maintenir les marges de profit, les marges bénéficiaires. » — Une citation de Jordan LeBel, professeur de marketing à l'Université Concordia

Et les fabricants recourent à d’autres subterfuges, poursuit M. LeBel. Par exemple, un produit en format familial sera remis en marché sous un nouveau format familial… un peu plus petit. De façon à augmenter le prix, mais aussi pour réduire la quantité qu'on vous donne , décrit le professeur de l’Université Concordia.

Cette différence subtile...

Autre stratagème : l’offre d’une durée limitée. Un produit à saveur de citrouille se verra ajouter, disons, de la muscade. Entre l’ancienne mouture et la nouvelle, difficile pour le consommateur de comparer prix, quantité ou ingrédients pour savoir s’il y trouve son compte, ou pas.

C’est ce qu’on appelle "la différence que vous ne verrez pas" , explique Jordan LeBel. Le fabricant change un petit peu la recette, il modifie l’étiquette, et pourra au besoin argumenter qu’on ne peut comparer l’ancien au nouveau, puisqu’il ne s’agit pas du même produit.

Ainsi la boîte de céréales passe de 500 g à 460 g, ou 450 g… Pour que le consommateur n’y voie que du feu, on essaie de rester en deçà [d’une différence] de 10 % , explique M. LeBel.

Mais si on descendait à 400 grammes ou moins, le consommateur verrait quelque chose d’ anormal , fait valoir M. LeBel. Alors on finit d’épuiser les stocks de cette boîte-là, mais en même temps, on en lance une nouvelle qui elle fera 400 grammes, et pour laquelle on aura aussi changé la recette.

Les détaillants, complices des fabricants

Les détaillants sont, d’une certaine façon, complices de ces méthodes, dit le professeur, pour qui cet aspect est trop peu dénoncé.

Le détaillant aime les nouveautés, car pour inscrire dans le système cette nouvelle unité de gestion de stock (« stock keeping unit » ou SKU ), il imposera des frais au fabricant. Et ce dernier, en retour, réclamera du détaillant plus de visibilité pour son nouveau produit. Il dira : "Pour une semaine ou deux, j’aimerais avoir les bouts d’allées". Pour ça aussi, il devra payer , affirme Jordan LeBel.

On fait passer ces changements sous le couvert "des préférences changeantes des consommateurs", sous le prétexte qu’"on répond à la demande", dénonce le professeur de Concordia. Je veux bien, mais on en profite pour varloper quelques grammes et en même temps, le détaillant empoche des frais de listing et de promotion.

Payer plus pour avoir moins

Pour en revenir à la garniture à la citrouille citée plus haut, Winland Foods (qui s'est récemment porté acquéreur de la marque E.D. Smith), a répondu aux griefs de Betty Henry et d'autres clients qui ont eu l'impression d'avoir été floués. De dire le PDG, Eric Beringause : Nous sommes désolés d'apprendre que des clients ont été déçus de nos produits et je vais y voir personnellement.

Mais avec l'aide de la firme BetterCartAnalytics, qui observe l'évolution des prix des aliments à l'épicerie, l'équipe de Marketplace a identifié d'autres produits ayant subi une cure de réduflation.

Le sirop de Pearl Milling CompanyMC, par exemple : en septembre 2021, la bouteille de 750 ml coûtait 1,97 $ dans les magasins Walmart de Toronto. Le format de la nouvelle version du produit, mise en marché ce mois-là, a été réduit à 710 ml, mais est maintenu au même prix.

La bouteille de gauche, le nouveau produit de Pearl Milling Company, est plus grande que la bouteille de droite (l'ancien produit), mais contient moins de sirop. Photo : CBC / Jenny Cowley

Puis, en novembre, le prix a grimpé à 2,54 $ et en décembre, il a atteint 2,67 $. Finalement, en octobre 2022, Walmart vendait ce produit 2,97 $.

Pearl Milling Company, propriété de PepsiCo Canada, n'a pas répondu aux requêtes de CBC à ce sujet.

Pour Daniel Tsai, professeur en administration à l'Université métropolitaine de Toronto (autrefois Ryerson), les agissements de Pearl Milling CompanyMC semblent injustifiables .

Selon lui, cette augmentation substantielle du prix, accompagnée d'une réduction de la quantité, est disproportionnée par rapport au taux d'inflation qui prévaut actuellement.

L’indice des prix à la consommation (IPC) d'une année à l'autre est resté inchangé à 6,9 % en octobre au pays, selon Statistique Canada.

M. Tsai affirme que dans un contexte où les consommateurs sont préoccupés par la hausse du coût de la vie, manufacturiers et détaillants doivent faire preuve de plus de transparence vis-à-vis de l'augmentation des prix et des raisons pour lesquelles elle survient.

Autre exemple cité par Marketplace : les pâtes alimentaires de marque Barilla.

Les consommateurs doivent faire preuve d'un sens de l'observation aiguisé pour remarquer que le fabricant a réduit le poids de son produit, tout en conservant le même format d'emballage. Photo : CBC / Jenny Cowley

Des spaghettis, qui se vendaient en paquet de 454 grammes et coûtaient 1,97 $ chez Walmart en septembre 2021, ont vu leur format réduit à 410 grammes.

Le prix a augmenté pour atteindre 2,12 $ en juillet 2022, puis 2,27 $ en octobre 2022, toujours pour le format de 410 grammes.

Marketplace affirme qu'en tenant compte de la réduction du format et de l'augmentation de prix, le coût de ce produit a connu une hausse excédant les 25 %.

L'alimentation de beaucoup de familles dépend du riz et des pâtes parce que les prix de ces produits sont censés être économiques, abordables , fait remarquer M. Tsai.

Dans une déclaration publiée l'an dernier, Barilla a dit avoir modifié légèrement le format de ses produits et les prix en réponse à la hausse continuelle des coûts pour les ingrédients de base et la logistique tout en permettant de servir quatre à cinq portions avec une boîte à bon prix .

Légal, mais pas très éthique

Les entreprises qui pratiquent la réduflation au Canada ne sont pas tenues d'en informer les consommateurs.

Ces pratiques, pas très éthiques, pas très morales , comme les décrit Jordan LeBel, sont légales.

Mais selon lui, le fait d'y recourir aggrave la crise de confiance des consommateurs envers l'industrie. Surtout quand les gens regardent les profits, soit ceux des multinationales, ou ceux des grandes bannières, qui ont enregistré des profits records durant la pandémie.

« L'industrie agroalimentaire – et ça inclut tant les fabricants que les détaillants – est plutôt opaque, pas très transparente. Je pense que ça devrait être appelé à changer. » — Une citation de Jordan LeBel, professeur titulaire de marketing à l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia

On en met beaucoup sur les épaules des consommateurs à qui l'on dit de réduire le gaspillage alimentaire et de faire leur effort pour sauver la planète , déplore M. LeBel, qui note que peu de gens disposent de deux heures pour comparer prix et formats dans les allées des supermarchés.

Pour l'économiste et auteure Armine Yalnizyan, il est temps que les gouvernements interviennent. Il n'existe pas grand-chose pour veiller aux intérêts des consommateurs, bien que nous vivions au sein d'une société très axée sur la consommation , souligne-t-elle.