Patsy Gallant en spectacle dans le Restigouche pour le centenaire d’Atholville

C’est avec beaucoup d’émotion et sans aucune hésitation que Patsy Gallant a accepté l’invitation du comité organisateur. Elle a fait le voyage de Montréal pour venir dans son coin de pays natal.

C’est tellement touchant pour moi, présentement, je suis dans une chambre d’hôtel et je vois le pont de Campbellton et bientôt, je vais chanter à Atholville, c’est absolument extraordinaire , dit-elle.

« On va faire un show disco, ça va être écoeurant, les gens vont danser, ça va être le fun. » — Une citation de Patsy Gallant

Celle qui fêtera ses 70 ans de carrière l’an prochain se sent privilégiée de pouvoir encore faire ce qui la passionne, soit chanter et connecter avec le public. Elle assure qu’elle n’a pas fini de faire vibrer les foules et qu’elle a encore de nombreux projets plein la tête à réaliser.

Elle entend interpréter les chansons qui ont façonné sa carrière, jusqu’aux plus récentes compositions qui se retrouvent sur son album To Exist and Be Heard, paru en août 2022.

La reine du Restigouche

Ce n’est pas la première fois que Steve Theriault, le président de la salle Alma d’Atholville, invite Patsy Gallant à un événement culturel. À chaque fois qu’il la rencontre, il est déstabilisé par son grand cœur.

On est tellement content de la générosité de Patsy. Ça fait plusieurs années que l’on dit qu’elle est la reine du disco, mais elle est aussi définitivement la reine du Restigouche. On est tellement choyés et fiers. Elle est tellement généreuse, c’est ça qui est beau , dit-il.

On se l’arrache

Patsy Gallant a un attachement bien connu envers le Nouveau-Brunswick et la région du Restigouche, où elle a passé son enfance.

Patsy Gallant au micro de Radio-Canada en 2018. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Fabien

Elle est née à Campbellton et pourtant, depuis plusieurs années, il y a une croyance populaire qui dit qu’elle est plutôt originaire d’Atholville. Une rumeur qui l’amuse beaucoup.

C’est un vrai débat! , raconte-t-elle en riant. Dans les années 70, j'étais venue ici et tout, et j'ai été obligée de signer le livre du maire d'Atholville, parce qu'il était persuadé que j'étais née là.

Il insistait! J'ai signé son livre j'ai dit : j'adore Atholville, j'ai vécu là, à Tide Head, j'allais là quand j'étais petite… mais je suis vraiment née à Campbellton! , précise-t-elle. Je trouve ça touchant qu’ils me veulent!

Depuis que je suis à Atholville, les gens m’ont toujours dit qu’elle vient d’ici , déclare Steve Thériault. C’est un tiraillement comme ça qui dure depuis toujours, et on va continuer de dire qu’elle vient de notre municipalité.

Célébrer 100 ans d’histoire

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'ancien maire d'Atholville Michel Soucy, que l'on voit aussi sur une toile d'Honorine Ngountchoup, est un conteur redoutable, selon le président des fêtes du centenaire du nom d'Atholville. Photo : Gracieuseté de Steve Theriault

Pour le comité organisateur des 100 ans d’Atholville, le nom qui désigne cette collectivité depuis 1922, il était important d’intégrer pleinement la communauté dans les célébrations.

C’est pourquoi un appel aux artistes de la région a été lancé il y a quelques mois, en collaboration avec la bibliothèque publique Raymond-Lagacé, afin de créer des œuvres pour découvrir Atholville à travers leurs yeux.

Cinq tableaux seront dévoilés durant la soirée.

Un récit des moments marquants d’Atholville sera présenté par l’ancien maire Michel Soucy qui est, selon Steve Theriault, un conteur et historien remarquable.