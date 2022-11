Des places en garderies au Nunavut passeront bientôt à 10 $ par jour

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, était de passage dans la collectivité d’Igloolik, avec la ministre territoriale de l’Éducation, Pamela Gross, pour en faire l’annonce.

« Parmi les provinces et territoires, le Nunavut est le premier à parvenir à des garderies à 10 $ [par jour] grâce à notre entente nationale », a affirmé la ministre Karina Gould, en conférence de presse.

En vertu d'une entente de financement, d’environ 66 millions de dollars sur cinq ans, le Nunavut et Ottawa s’étaient engagés à faire passer chaque place en garderie accréditée à 10 $ par jour d’ici mars 2024. Cet accord incluait notamment la création de 238 nouvelles places dans des garderies accréditées d’ici la fin du mois de mars 2026.

Selon la ministre territoriale de l’Éducation, le gouvernement du Nunavut travaille avec Ottawa et des organisations inuit pour mettre à disposition des garderies davantage de ressources en langue inuit et offrir des formations spécifiques à la culture ainsi qu’à la langue inuit.

La ministre de l'Éducation, Pamela Gross, était de passage à Igloolik, jeudi, pour annoncer des places en garderie à environ 10 $ par jour au Nunavut dès le 1er décembre. Photo : CBC / Emma Djwa

À l’heure actuelle, une place en garderie coûte en moyenne de 45 $ à 65 $ au Nunavut.

Pour certaines familles, cela reviendra à des économies de près de 14 000 $ par année pour des services de garde , a affirmé la ministre territoriale de l’Éducation. Pour d’autres familles, cela veut dire qu’elles pourront désormais se permettre de placer leurs enfants en garderie pour accéder au marché du travail.

Avec le coût élevé des aliments et de la vie causé par l’inflation, nous savons qu’il est très important de pouvoir donner un répit supplémentaire aux parents, aux familles et aux fournisseurs de soins , a complété la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Cette annonce est la bienvenue pour Leah Panmira, une résidente d’Igloolik et mère de deux enfants. « C’est incroyable », dit-elle. « Ça va nous aider financièrement à plusieurs niveaux, pour l’achat de couches et de nourriture, et aussi avec les besoins des enfants. »

Une autre mère d’Igloolik, Rolanda Hanniliaq, ressent le même soulagement. Je suis heureuse et reconnaissante pour mes trois enfants qui vont à la garderie , dit-elle. Plus on a d’enfants en services de garde, plus les prix grimpent.