En Tunisie, un Sommet de la Francophonie en ordre dispersé

Ces derniers mois, le malaise était palpable en coulisses. Des États membres ont soulevé l’idée de déplacer le sommet dans un autre pays en raison de la santé démocratique de la Tunisie qui se détériore.

Des Tunisiens manifestent contre les décisions de leur président. Photo : AP / Hassene Dridi

En vue de la réunion de Djerba, le premier ministre Justin Trudeau a justement promis de souligner l’importance de protéger la démocratie et les droits de la personne .

Ces derniers mois, le président Kaïs Saïed a suspendu la Constitution adoptée dans la foulée du printemps arabe; un nouveau texte a été élaboré après la tenue d’un référendum.

La nouvelle loi fondamentale controversée, imposée par le président Saïed, accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État, en rupture avec le système parlementaire en place depuis 2014.

Le président Kaïs Saïed a suspendu la constitution adoptée dans la foulée du printemps arabe. Photo : Getty Images / Anis Mili / AFP

Le professeur Nidhal Mekki, chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université Laval, avait participé à la rédaction de la Constitution de 2014 alors qu’il était conseiller parlementaire. Il reconnaît que le document n’était pas parfait, mais qu'il aurait pu être corrigé.

Aujourd’hui, il s’inquiète de la nouvelle constitution qui concentre tous les pouvoirs aux mains du président de la République .

C’est une grande source d’inquiétude, même si beaucoup de Tunisiens disent que le président actuel n’a pas un projet d’instaurer une dictature ou un régime autoritaire. Le problème, ce n'est pas la personne, même s’il est quelqu’un de bien intentionné. Le problème, c’est au niveau du texte lui-même qui permet vraiment cette concentration des pouvoirs , explique le professeur Mekki.

« On peut penser à ce qui arrivera après lui ou à qui viendra après lui. Si un prochain leader a toujours ce texte-là entre les mains, l’instauration d’une dictature sera vraiment très facile. » — Une citation de Nidhal Mekki, chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université Laval

Des inquiétudes que partage France-Isabelle Langlois, directrice générale d’Amnistie internationale Canada francophone. La nouvelle Constitution n’assure plus l’indépendance du judiciaire. Le président a des pouvoirs étendus qui lui permettent d’intervenir sans garde-fous , explique-t-elle.

L’importance de la religion dans l’exécutif et le militaire est aussi alarmante , ajoute France-Isabelle Langlois. La Constitution de 2014 empêchait aussi les civils d’être jugés par des tribunaux militaires, ce qui a maintenant été renversé.

L’organisation Human Rights Watch note que ces dernières années, les forces de sécurité ont continué de faire usage de la violence pour juguler les manifestations à motif socio-économique dans plusieurs régions du pays . Des opposants ont aussi été arrêtés.

Le premier ministre Justin Trudeau avait participé au Sommet de la Francophonie à Erevan, en Arménie, en octobre 2018. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Est-ce que Justin Trudeau aurait dû bouder le sommet en Tunisie pour faire passer son message?

Je crois que dans les circonstances, il est préférable que M. Trudeau y aille. Cependant. On demande aux chefs d’État et de gouvernement de soulever la question des droits de la personne et d’être très critiques à l’égard du président de la Tunisie , explique France-Isabelle Langlois.

Un point de vue que partage Nidhal Mekki. Il faut garder contact avec ce pays, il faut parler au président tunisien. Si on l’isole, ça va être très contre-productif et on va peut-être le pousser dans les bras de pays peu fréquentables , explique-t-il.

À lire aussi : Francophonie : Québec ne critiquera pas le président tunisien

Ce genre de Forum peut servir à mettre de la pression sur les régimes autocratiques, croit l’Observatoire canadien pour les droits et libertés. En étant sur place, le premier ministre pourrait rencontrer le chef de l’opposition tunisien, recommande son porte-parole Yasser M. Dhouib. Ça donnerait vraiment un très bon encouragement pour l'élite politique tunisienne , dit-il.

France-Isabelle Langlois croit cependant que la question des droits de la personne devrait peser plus lourd dans la balance quand vient le temps de choisir les pays hôtes des grandes réunions internationales.

Les Jeux de la discorde

En marge du sommet, un autre sujet pourrait monopoliser certains délégués.

L’OIF est préoccupée par l’organisation des Jeux de la Francophonie prévus en République démocratique du Congo (RDC) l’été prochain. De sérieux retards dans la planification et des dépassements de coûts pourraient forcer l’annulation des Jeux. Les responsables congolais ont obtenu un sursis d’un mois pour tenter d’offrir les assurances souhaitées à l’OIF.

Kwaju Boateng, de l’équipe Québec, réussit un saut en hauteur lors des Jeux de la Francophonie qui se tenaient à Ottawa en juillet 2001. Photo : Reuters

Les impacts du conflit en Ukraine seront aussi au cœur des discussions. Plusieurs pays africains membres de l’OIF, qui dépendent des exportations de céréales ukrainiennes et des engrais russes, souffrent des perturbations dans les exportations de ces produits.

Des enjeux importants éclipsés?

Le sommet de Djerba se déroule sous le thème de la connectivité dans la diversité , un sujet particulièrement d’actualité alors que les pays membres de la Francophonie se demandent comment faire rayonner le français dans l’espace numérique et améliorer l’offre scolaire, dans les pays africains, notamment.

Les besoins vont s’accentuer. Le nombre de francophones devrait augmenter de manière importante au cours des prochaines décennies sur la planète. On en compte actuellement 321 millions. Ce chiffre pourrait s’élever entre 450 et 750 millions en 2070, selon les estimations de l'Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF).

Il y a un déplacement complet du centre de la francophonie de l’Europe vers l’Afrique , explique Richard Marcoux, professeur titulaire au département de sociologie de l’Université Laval, directeur de l'ODSEF.

Le premier ministre Justin Trudeau rencontre la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, dans son bureau sur la colline du Parlement à Ottawa, en mai 2022. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Comment solidifier le système d’éducation dans certains pays comme le Burkina Faso et le Mali, qui souffrent d’instabilité et de problèmes sociaux?

C'est le point d'interrogation. Le plus important, dans les années à venir, c’est de trouver comment maintenir l'offre scolaire en quantité et en qualité dans ces pays où la situation est très fragile , explique le professeur Marcoux.

L’école est l’instrument idéal pour former des gens en langue française , ajoute Richard Marcoux. Selon lui, les outils en ligne peuvent constituer une avancée importante afin d’améliorer la découvrabilité du contenu francophone, allant du matériel pédagogique aux revues scientifiques, par exemple.

Il y a des possibilités incroyables de créer ces communautés francophones virtuelles , ajoute-t-il.

Le rôle du Canada et du Québec

Le Canada et le Québec doivent s’assumer davantage , selon Richard Marcoux, et renforcer encore davantage leur présence dans le monde francophone.

Plusieurs organisations francophones demandent des cibles d'immigration francophone précises et contraignantes dans la nouvelle mouture de la Loi des langues officielles. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Il déplore certains obstacles à la circulation des étudiants francophones. Immigration Canada a été très critiquée pour le refus massif de visas pour les étudiants africains francophones. Le professeur Marcoux propose d’instaurer un visa francophone , qui pourrait faciliter la circulation entre les pays de la francophonie.

Il faudrait arriver avec des idées nouvelles pour assurer cette fluidité , ajoute-t-il.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, François Legault, seront présents au sommet qui se déroule en Tunisie.

La délégation canadienne veut profiter de l'occasion pour solidifier sa relation avec les pays africains membres de l'OIF.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson