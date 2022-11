Places en CPE : « Ça va vraiment mal sur la Côte-Nord »

Faute de personnel, le CPE Sous le bon toit de Sept-Îles a dû renoncer à développer les 79 nouvelles places. Le projet prévoyait une troisième installation qui aurait permis d'accueillir plus d'enfants à partir de l'automne 2023.

Il s’agit d’une déception pour le RCPECN . Sa directrice dresse un sombre portrait de la situation.

C'est pas un manque de motivation à développer des places, c'est vraiment un wake up call qu'en ce moment ça va vraiment mal sur la Côte-Nord. Peut-être qu'ailleurs ça va bien, mais en ce moment ça va vraiment mal , lance Odette Lavigne.

On n'a pas assez de monde pour finir nos semaines, et on ne se voit plus développer , explique-t-elle.

C’est clair que pour nous ça fait encore plus réfléchir à ce qui pourrait être fait dans l'avenir pour que ça ne se reproduise plus, car c’est un danger , soutient Mme Lavigne.

Odette Lavigne, directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord. Photo : Gracieuseté d'Odette Lavigne

« On peut pas juste se dire qu'on doit continuer à développer sans même y réfléchir parce qu'on va foncer dans un mur. » — Une citation de Odette Lavigne, directrice du Regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord

Elle ajoute que le Regroupement reconnaît depuis plusieurs années que des efforts supplémentaires doivent être faits pour attirer de la main-d'œuvre.

Je pense que ça devient urgent de trouver de nouvelles solutions comme s’asseoir avec le ministère, de reconduire la demande de statut de CPE en région éloignée ou encore le dégagement d’un budget spécial , réfléchit-elle.

L'œuf ou la poule

Pour sa part, la ministre de la famille Suzanne Roy assure que les 79 places qui ne pourront pas être développées ne disparaîtront pas. En effet, elle indique que le ministère tentera de trouver un autre promoteur pour que ces places restent dans la région.

La ministre de la famille, Suzanne Roy. Photo : Radio-Canada

De plus, elle précise que des efforts seront déployés pour tenter de trouver la main-d'œuvre disponible pour permettre l'ouverture de ces places en CPE à Sept-Îles.

Il faut trouver de la main-d'œuvre pour pouvoir ouvrir, mais il y a aussi les besoins. C'est la poule ou l'œuf? Si on n'ouvre pas les CPE, les familles ne viendront pas s'installer. Si les familles ne viennent pas s'installer, on n'aura pas les employés nécessaires non plus. Je pense qu'il est important de continuer les efforts au niveau de la main-d'œuvre , soutient Mme Roy.

Néanmoins, Odette Lavigne explique qu’il faut prendre en considération le contexte actuel et faire une réflexion sur la nécessité de construction de nouveaux bâtiments.

Est-ce que c’est donner de faux espoirs aux familles en construisant de nouveaux établissements qu’on anticipe vide? C’est clair que ça ajoute un stress à toutes les personnes avec un pouvoir décisionnel de savoir que tout repose sur eux , observe Mme Lavigne.

« Je comprends les propos de la ministre, mais il faut des idées novatrices. Il y a des gens qui quittent le réseau parce qu’il se porte mal. » — Une citation de Odette Lavigne, directrice du Regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord

Un problème généralisé

Pour la directrice par intérim du CPE Nid d'hirondelles, Line Chiasson, la ministre Suzanne Roy rêve en couleur .

Line Chiasson est la directrice par intérim du CPE Nid d'Hirondelles, à Sept-Îles. Photo : Gracieuseté de Line Chiasson

Elle affirme que tout le monde fait face aux mêmes problèmes sur la Côte-Nord et qu’elle voit difficilement comment le projet pourrait être repris ailleurs dans des délais raisonnables.

Le CPE Nid d'hirondelles travaille d'ailleurs à faire du recrutement à l'international pour combler les équipes d'éducateurs.

En ce qui concerne l'abandon du projet du CPE Sous le bon toit, elle indique que ce sera peut-être un mal pour un bien. Sans se réjouir du malheur des autres, elle explique que l'abandon pourrait l’aider à livrer les 97 nouvelles places promises pour 2023.

Avec les informations de Laurence Vachon