Noémie Beauchemin doit demeurer détenue

Arrêtée jeudi à son domicile de La Corne, Noémie Beauchemin devra passer quelques jours de plus en prison avant d’espérer retrouver sa liberté.

La femme de 27 ans fait face à une série d’accusations, 14 chefs au total, notamment pour production et distribution de pornographie juvénile, pour incitation à commettre un meurtre et pour méfaits publics.

Les procureurs au dossier, Me Julien Pelletier en poursuite et Me Mélanie Brochu en défense, n’ont pu en arriver à une entente, vendredi, sur les conditions pour sa libération pendant le processus judiciaire.

Noémie Beauchemin devra donc passer la fin de semaine en prison et revenir en cour lundi, au palais de justice de Val-d'Or, pour connaître la date de son enquête sur remise en liberté.