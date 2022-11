Coupe Mitchell : Le Rouge et Or contraint de s’entraîner à l'hôtel

C’est dans la nuit de jeudi à vendredi, au terme d’une balade en autobus d’une douzaine d’heures, que l’équipe de football du Rouge et Or est arrivée à son hôtel de la municipalité de Grand Bend. C'est là où elle peaufinera sa préparation en vue du duel de demi-finale canadienne face aux Mustangs de l’Université Western.

Les heures précédant la Coupe Mitchell n’auront rien de commun pour la troupe de Glen Constantin. Il n’y aura pas d’entraînement sur le terrain la veille du match. C'est plutôt dans une salle de réception de l’hôtel, situé à une heure de route de l’Université Western que les joueurs effectueront leurs dernières répétitions avant le grand jour.

Comme on a dit aux joueurs, c’est une distraction seulement si on y porte attention , expliquait Glen Constantin lors de la conférence de presse à l'aube de la demi-finale du football universitaire canadien.

« Nous allons nous concentrer sur ce qu’on peut faire et sur ce qu'on peut contrôler. Nous allons nous présenter demain, prêts à jouer. » — Une citation de Glen Constantin, entraîneur-chef du Rouge et Or

Quant aux joueurs, ils ne semblent pas se formaliser de la situation, préférant garder leurs énergies pour le défi qui se dressera devant eux samedi.

On essaie de se concentrer sur ce qu’on apprend dans les walk-throughs et non la manière dont on le fait , Arnaud Desjardins, quart-arrière du Rouge et Or.

Le receveur de passes Kevin Mital ne voyait pas cette réalité comme un désavantage.

La réalité est que nous avons fait nos trois pratiques de la semaine, le walk-through est juste une dernière révision, on aurait pu le faire dans une salle de meetings. Ce qu’on avait besoin de rentrer a été fait, on est prêt pour jouer ce match-là , a fait savoir le joueur par excellence du RSEQ en 2022.

Western va affronter une vraie attaque selon Mital

Chose certaine, le receveur étoile, auteur de trois touchés en finale québécoise, a hâte de se mesurer avec la brigade défensive des Mustangs.