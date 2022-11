Stan Surette, un bâtisseur de la francophonie en N.-É. s’est éteint

Il s’est éteint à l’âge de 90 ans, mais pas sans avoir laissé une marque indélébile sur sa communauté grâce au dévouement de toute une vie.

Stan a toujours été un leader exemplaire pour la communauté acadienne en Nouvelle-Écosse , soutient le député fédéral conservateur, Chris D’Entremont.

« C'est avec le cœur lourd et une grande tristesse que je viens d'apprendre le décès [...] d’un ami de longue date. »

Stan nous a quittés après une longue contribution , fait valoir le président du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE), Claude Renaud.

Après son implication comme enseignant puis directeur scolaire, il s’est impliqué dans sa communauté puis dans les organismes communautaires acadiens et francophones.

Il se souvient de lui comme d’un homme patient toujours prêt à discuter pour améliorer les services offerts aux francophones.

C’est Stan Surette qui était président du RANE quand Véronique Legault a été embauchée comme directrice générale en 2015.

Il m'a bien guidé dans mes nouvelles fonctions tout en me laissant une liberté d'instaurer ma vision au sein de l'organisme , se rappelle madame Legault. C'était un homme qui aimait travailler avec les gens.

Stan Surette a aussi été président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse de 2000 à 2004.

Il a donc organisé le dernier CMA qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse et il était aussi président lorsque la loi sur les services en français a été adoptée.

Aujourd’hui alors que le CMA se prépare dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et que la FANE travaille à moderniser la loi sur les services en français, l’actuel président de la FANE, Kenneth Deveau, espère lui faire honneur. J’espère être à la hauteur , dit-il.

« On n’a pas toujours eu des présidents ou des leaders qui pouvaient parler et vraiment être écoutés par les politiciens provinciaux et fédéraux, Stan était un de ceux-là! »