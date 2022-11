Où regarder la Coupe du monde de soccer en Alberta?

1. Dans un bar

Les amateurs de soccer pourront profiter des matchs, et d’une bière, au petit matin dans les bars de la province grâce à la mesure spéciale de la Commission albertaine des jeux du hasard, de l'alcool et du cannabis.

Nicole Trolez s'attend à recevoir beaucoup d'amateurs de soccer au restaurant-bar Ship & Anchor à Calgary. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

En raison du décalage horaire de 10 heures entre le Qatar et l'Alberta, la province a changé sa réglementation en permettant temporairement la vente d'alcool dès 5 h 30 le matin pour la première semaine du tournoi mondial, puis à 7 h 30 entre le 29 novembre et le 10 décembre.

Le pub Ship & Anchor de Calgary fait partie des établissements qui ont choisi de profiter de la mesure temporaire.

« Ça va être très occupé, c’est un peu comme le Saint-Graal [du soccer]. » — Une citation de Nicole Trolez, agente en marketing pour le pub Ship and Anchor

2. Sur écran géant

De nombreux événements auront lieu à travers la province pour diffuser des matchs du Canada lors de l'événement.

À Lethbridge, les trois matchs du Canada seront présentés en plein air sur écran géant au Festival Square. Le Centre Canado-Croate de la ville invite aussi les amateurs à se rassembler pour le duel Croatie-Canada du 27 novembre.

Ce deuxième match du Canada au tournoi sera aussi présenté sur écran géant à Calgary et à Edmonton. Les amateurs de soccer de la métropole albertaine pourront se rassembler au Centre Foothills dès 8 h 30 alors que dans la capitale, c'est au centre de soccer du sud, sur Roper Road, que les supporteurs du Canada ont rendez-vous.

L'Association de soccer de Sherwood Park invite également les gens à regarder le premier match du Canada à son centre intérieur situé sur Buckingham Drive. L'événement est gratuit, mais il faut réserver sa place.

3. Entre amis

Chez certains partisans, la meilleure façon de profiter de la Coupe du monde est de la regarder entre amis. On se retrouve en groupe, nous prenons le déjeuner ensemble et plusieurs bières très tôt le matin , partage Nanica Brown, membre du club de partisans des Voyageurs.

Ça semble être la meilleure façon de commencer sa journée , ajoute-t-elle.

La meilleure façon de regarder les matchs du Canada lors de la Coupe du monde de soccer au Qatar serait entre amis, estime Nanica Brown. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

Cela permet d’avoir des discussions, en plus de faire des paris amicaux. On essaie de savoir qui marquera le premier but [pour le Canada] ou qui obtiendra le premier carton jaune , dit-elle.

4. Sur place

Finalement, une des meilleures façons d’assister à la coupe du monde serait d’y aller. Tasos Dagonis prévoit faire le voyage jusqu’au Qatar avec sa femme, son enfant et un ami afin de cocher cette expérience de sa liste de chose à faire .

Il rappelle que le Canada n’a pas participé à une coupe du monde depuis 1986, alors l’occasion était trop belle pour la laisser passer. Ça va être fantastique [...] en plus, il va faire chaud , lance-t-il à la blague.

Tasos Dagonis se rendra au Qatar pour montrer son soutien au Canada lors de la Coupe du monde de soccer. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

Le premier match du Canada sera présenté dimanche. L'équipe affrontera la Belgique à midi. Le deuxième match, celui contre la Croatie, aura lieu le dimanche 27 novembre à 9 h et le duel face au Maroc le jeudi 1er décembre à 8 h.

Avec les informations de Patrick Henri et de Dave Gilson