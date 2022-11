Des Canadiens d’origine iranienne se disent victimes de discrimination

Des Canadiens d'origine iranienne affirment qu'ils sont victimes des restrictions de voyage vers les États-Unis à cause de leurs origines.

CBC s'est entretenue avec 25 d'entre eux, dont plusieurs affirment être traités comme des citoyens de seconde zone .

Amir Abolhassani, résident de Saskatoon, fait partie de ces Canadiens d’origine iranienne qui ont été empêchés de voyager aux États-Unis d’Amérique.

Amir Abolhassani a récemment eu des discussions avec son employeur sur ses démarches de déménagement aux États-Unis, alors qu'il est autorisé, jusqu'à présent, à travailler à distance. Photo : Radio-Canada / Pratyush Dayal

En janvier dernier, Amir Abolhassani a vendu sa maison à Saskatoon lorsque son employeur américain lui a demandé de s'installer avec sa famille en Caroline du Nord.

Cependant, à l’aéroport de Calgary, l’agent des services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) lui a expliqué qu’il ne pouvait entrer aux États-Unis d’Amérique en raison du temps qu'il avait passé en tant que conscrit dans le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) d'Iran, il y a plus de dix ans.

« Nous ne sommes pas citoyens canadiens à part entière. En effet, sommes-nous vraiment des Canadiens à ce stade ?. » — Une citation de Amir Abolhassani, citoyen canadien d'origine iranienne

Abolhassani explique que tous les hommes en Iran, âgés de plus de 18 ans, doivent effectuer un service obligatoire dans l'une des branches de l'armée, dont l' IRGC .

Selon lui, en cas de refus de conscription, la personne pourrait être empêchée d'obtenir un passeport ou d'accéder aux services publics, en plus d’autres sanctions.

Amir Abolhassani souhaite que le gouvernement canadien blanchisse son nom et celui d'autres anciens conscrits.

Il y a des Canadiens d’origine iranienne qui ne sont même pas capables de dire un dernier adieu à leurs parents aux États-Unis. Un enfant malade qui doit être soigné là-bas ne peut pas y aller à cause de son origine , se désole-t-il.

Amir Abolhassani explique que tous les hommes en Iran, âgés de plus de 18 ans, doivent effectuer un service obligatoire dans l'une des branches de l'armée, dont le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Photo : Radio-Canada / Kayla Guerrette

Selon le dernier recensement, il y a 213 160 personnes d'origine iranienne au Canada. Environ 80 000 d'entre elles pourraient être touchées par cette question, selon Amir Abolhassani.

Je suis en contact avec plus de 200 familles correspondant à quelque 600 Canadiens d'origine iranienne dans le même bateau , affirme le Saskatchewanais.

Les 25 Canadiens d'origine iranienne se félicitent de la récente décision du gouvernement canadien à l’égard de hauts responsables de l' IRCG . Toutefois, ils souhaitent que le gouvernement ne mette pas les anciens conscrits dans le même panier.

La discrimination est partout aux Canada

Mojtaba Siahpoosh, un résident d'Okotoks, en Alberta, souffre du même problème qu’Amir Abolhassani.

Mojtaba Siahpoosh affirme que lui et d'autres Canadiens d'origine iranienne sont victimes de discrimination alors que le gouvernement canadien se décharge de ses responsabilités sur les États-Unis. Photo : Fournie par Elena Matkovska

J'ai été interdit d'entrer sur le territoire américain en octobre dernier , déclare Mojtaba Siahpoosh, qui a reçu un avis de son employeur il y a une semaine disant qu'il perdrait son poste d'ici la fin de l'année.

« Je n'avais jamais pris d'armes de ma vie » — Une citation de Mojtaba Siahpoosh, canadien d’origine iranienne

J'ai réessayé en juillet dernier. Nous sommes arrivés à la frontière vers 8 h 30 et nous avons été interrogés pendant sept heures, y compris ma femme et mes deux très jeunes enfants, qui sont nés et ont grandi au Canada , ajoute-t-il.

En 2019, l'administration Trump a qualifié l' IRGC comme une organisation terroriste.

Avant cette date, l'homme de 44 ans affirme qu’il se rendait aux États-Unis depuis des années sans aucun problème.

La révolte d'un père

Navid Sadeghiani, citoyen canadien d’origine iranienne, basé à Vencouver est victime de la même discrimination.

Son fils, Arshia Sadeghiani, 13 ans, champion canadien de robotique, n'a pas été autorisé à entrer aux États-Unis avec l'équipe du district scolaire de West Vancouver pour assister au championnat mondial à Dallas.

Arshia Sadeghiani, 13 ans, ne veut pas poursuivre son avenir dans la robotique après qu'il n'a pas été autorisé à entrer aux États-Unis avec l'équipe de robotique de son district scolaire de West Vancouver pour assister au championnat du monde à Dallas, affirme son père. Photo : Fournie par Navid Sadeghiani

L'enfant de 13 ans s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis parce que son père avait été enrôlé en Iran il y a plus de 30 ans.

Il ne voulait pas parler et maintenant il ne veut pas voir un avenir dans la robotique parce qu'il ne peut pas voyager ou poursuivre ses études supérieures là-bas , indique Navid Sadeghiani.

Ils sont en train d'écraser le rêve d'un petit garçon de hisser le drapeau canadien aux États-Unis. Son avenir est en train d'être détruit. Le Canada doit agir , s'indigne le père en voyant la dépression de son fils.

« Même en rentrant au Canada, on doit nous rediriger vers l'immigration alors que nous sommes Canadiens. On a l'impression qu'on nous envoie en prison » — Une citation de Navid Sadeghiani, canadien d’origine iranienne

Ce n’est pas la première fois que la famille Sadeghiani fait face à une telle situation. Selon eux, ils doivent souvent arriver à l’aéroport quatre heures à l'avance lorsqu'elle se rend dans un pays allié des États-Unis pour se soumettre à des contrôles secondaires approfondis avant d'embarquer.

Mes enfants me demandent : "Papa, pourquoi nous posent-ils de telles questions ?" Qu'est-ce que je dois leur dire ? Quand Trudeau dit qu'un Canadien est un Canadien, je n'y crois pas , déplore Navid Sadeghiani.

La silence du gouvernement canadien

Le 25 Canadiens d'origine iranienne interrogés par CBC sont unanimes à dire qu'ils sont traités comme des citoyens de seconde zone voire de troisième classe . Ils affirment que les courriels qu'ils ont envoyés aux députés locaux et aux fonctionnaires fédéraux sont restés sans réponse.

CBC a contacté Affaires mondiales Canada qui a refusé de commenter, redirigeant la demande vers l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Dans une déclaration l' ASFC indique qu'elle ne suit pas les cas de Canadiens iraniens qui se voient refuser l'entrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

L' ASFC n'a ni le pouvoir ni l'autorité d'intervenir dans les décisions prises par d'autres pays en matière d'immigration , peut-on lire dans la déclaration.

« Nous sommes victimes de discrimination et le Canada se décharge de ses responsabilités sur les États-Unis. Je me sens comme un citoyen de troisième classe. » — Une citation de Mojtaba Siahpoosh, canadien d’origine iranienne

CBC a aussi contacté le département américain de la Sécurité intérieure et le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis pour obtenir un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse.

Avec les informations de Pratyush Dayal