La charge de travail dans le système de santé de la Saskatchewan vue par un ambulancier

Alors que la Saskatchewan compose avec des pénuries d'ambulances et des temps d’attente prolongés pour des Services de mesures d'urgence, l’ambulancier Samuel Colin dépeint un portrait sombre du vécu des professionnels dans ce milieu.

Après avoir passé six ans comme ambulancier dans le système de la santé de la Saskatchewan, Samuel Colin affirme être à bout de souffle. Depuis septembre dernier, il est en congé médical pour blessure psychologique.

Quand il a commencé ce métier à 19 ans, Samuel Colin était loin de se douter de la réalité dans ce milieu professionnel.

À mes débuts dans les Services de gestion des urgences, on répondait à quelques appels par jour et ce serait à propos des cas comme des douleurs à la poitrine, des troubles de la respiration ou encore une jambe cassée, dit-il. Cependant, à l'arrivée de la pandémie, j’observais un nombre grandissant de surdoses.

Samuel Colin avance aussi qu’avec la pénurie de médecins et de psychiatres en Saskatchewan, plusieurs personnes attendaient que leurs maladies empirent pour recevoir des soins au lieu de passer des heures dans des salles d’attente.

Il ajoute que ces facteurs ont contribué à un nombre croissant d'appels pour les services ambulanciers. Il raconte qu’entre 2021 et 2022, les Services de gestion des urgences recevaient plus de 100 appels par jour.

Alors que les unités d’urgence étaient bondées, Samuel Colin passait souvent des heures à administrer des médicaments aux patients malades dans les garages d'ambulanciers en attendant que des lits d’hôpital soient ouverts.

Dans un courriel envoyé à CBC/ Radio-Canada en octobre dernier, l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) a affirmé être au courant du nombre grandissant d’appels reçus par les services ambulanciers et le manque de personnel dans ce milieu.

Une charge de travail destructive

Samuel Colin affirme qu’au fil des années, les exigences de son métier en tant qu’ambulancier devenaient de plus pesantes et celles-ci ont contribué à rendre ses symptômes de trouble bipolaire plus sévères.

Il ajoute que son combat avec l’alcoolisme s’est aussi empiré au fil du temps et qu’il a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique.

« Ma vie personnelle s’est fusionnée avec ma carrière et les choses que je voyais étaient tellement dures que je souffrais d’énormes problèmes de dépendance. » — Une citation de Samuel Colin, ambulancier

En février 2021, Samuel Colin a dû être hospitalisé, car son alcoolisme a empiré.

Il essaie depuis de se remettre de ses blessures psychologiques avec le soutien de ses proches, dont celui de son père.

Inquiétude pour ses collègues

Alors qu’il poursuit son chemin vers la guérison, Samuel Colin se dit inquiet pour ses collègues ambulanciers qui font eux aussi face à de grosses charges de travail.

Selon Statistique Canada, le taux de suicide parmi les ambulanciers est cinq fois plus élevé que la moyenne nationale de 11,3 morts par 100 000 habitants.

Même s’il ne regrette pas d’être devenu ambulancier, Samuel Colin aimerait qu’il y ait plus de ressources disponibles pour ses collègues afin de mieux prévenir les blessures psychologiques.

La psychiatre Sara Dungavell affirme, pour sa part, que c’est la motivation d’aider les autres qui pousse les ambulanciers à continuer à faire leur travail malgré les traumatismes subis.

Elle estime cependant que la crise dans le système de santé les empêche de continuer à aller de l’avant.

« En les mettant dans des salles d’urgence où ils voient des gens en détresse, qui ne peuvent pas être soignés, on les rend impuissants. » — Une citation de Sara Dungavell, psychiatre

Dans un courriel à CBC/Radio-Canada, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a affirmé qu’il reconnaît que les ambulanciers ont des situations difficiles à gérer.

Depuis 2019, la SHA a mis sur pied un programme en santé mentale pour mieux appuyer les employés à travers la province.

Une unité pour gérer les demandes pour les blessures psychologiques a aussi été ajoutée à la Commission des accidents de travail (WCB).

Avec les informations de Laura Sciarpelletti