Endormi au volant, un homme de La Broquerie arrêté avec de la méthamphétamine volée

En poursuivant la fouille du véhicule, outre la méthamphétamine, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont trouvé une arme de poing chargée et une carabine, qui ont été volées dans la Municipalité rurale de Sainte-Anne.

Le 10 novembre, les policiers ont procédé à un mandat de perquisition dans la résidence de l'homme de 42 ans. Ils ont récupéré d'autres biens volés comme une arme à feu volée, deux armes à feu chargées et plusieurs armes à feu mal entreposées. Une voiture volée a aussi été retrouvée.

Un homme de 48 ans a également été arrêté dans cette demeure.

Les deux hommes ont été arrêtés et libérés et doivent comparaître devant le tribunal le 19 janvier 2023 à Steinbach. Ils feront face à plusieurs accusations liées à la propriété et aux armes à feu.

Le Détachement de la GRC Steinbach poursuit son enquête.