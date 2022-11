Un adolescent de Campbellton vit son rêve et rencontre l’acteur Ryan Reynolds

L’adolescent de 17 ans, de Campbellton, dans le nord du Nouveau-Brunswick, a pu récemment passer quelques heures avec le comédien alors qu’il était dans la région de New York pour un tournage.

Lors d’une campagne de financement sur les tumeurs cérébrales au début de 2019, Ryan Burris, qui souffrait d'une tumeur cérébrale non cancéreuse, et sa famille ont découvert qu’il était admissible à la fondation Make-a-Wish/Rêves d’enfants, qui a une succursale dans chaque province canadienne.

La fondation aide les enfants atteints de maladie grave à exaucer un rêve.

Gary Burris, Ryan Burris, Ryan Reynolds et Lynne Desrosiers Burris. Photo : Gracieuseté : Fondation Make-a-Wish/Rêves d'enfants du Nouveau-Brunswick

Très lentement et très vite à la fois

Depuis, tout s’est passé à la fois très lentement et très vite.

Très lentement, car la pandémie de la COVID-19 a retardé cette rencontre bien spéciale, d’abord prévue en 2020.

Très vite aussi, car une fois cette pandémie passée, Ryan Burris, un élève de 12e année de la polyvalente Roland-Pépin à Campbellton, n'a eu qu’un préavis de deux semaines pour se préparer.

Ryan Reynolds pendant le tournage de Deadpool à Vancouver en avril 2016. Photo : Gunnar Radeloff

Dès qu’il a appris qu’il allait rencontrer l’acteur, Ryan Burris a commencé à faire ses bagages immédiatement.

« Ça me convenait bien parce qu’il est très drôle. Il est vraiment comique, comme dans ses films. Il a un bel humour. C'était vraiment agréable. » — Une citation de Ryan Burris

Il était accompagné de son père Gary Burris et de sa mère Lynne Desrosiers Burris pour cette occasion bien spéciale.

Il se souvient de ce qu’il pensait au moment où il est arrivé : Je suis vraiment ici après deux ans d’attente, et [je suis] vraiment heureux de le rencontrer.

Visite du plateau de tournage

Ryan Burris et sa famille ont passé trois heures au studio de Brooklyn. Entre deux scènes à tourner, Ryan Reynolds les a fait visiter le plateau et ils ont pu le regarder filmer une scène.

Ryan Burris a même eu droit à un dossier de chaise d'acteur identifié à son nom. Il l'a ramené et il va le faire encadrer, a-t-il promis.

Nous avons pu rencontrer d’autres personnes, des réalisateurs, tous ceux qui étaient impliqués dans le film, donc c’était agréable de voir cette perspective aussi , a noté Ryan Burris, à qui on a demandé de ne pas partager plus de détails sur le film.

Ryan Reynolds, que Ryan Burris a qualifié de vraiment gentil, vraiment drôle , a pris des photos avec la famille et a signé quelques trucs pour l’adolescent de Campbellton, y compris une chemise de son école.

La famille a passé quelques jours à New York, à visiter l’Empire State Building, Top of the Rock et Times Square.

Ce fut une expérience vraiment amusante , s’est réjoui Ryan Burris, qui est totalement remis de sa tumeur et qui se prépare à aller étudier en médecine à l'Université de Moncton.

