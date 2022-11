Opération recrutement de main-d’œuvre à Victoriaville et ses environs

Jusqu'à 20 h, une soixantaine d'employeurs offrent près de 1500 postes, dont certains dans la fonction publique.

Parallèlement à cet événement, la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région ( CDEVR ) lance une escouade spécialisée en recrutement international. Cette escouade cherchera aussi à loger ces recrues, explique le directeur général Frédérik Boisvert.

On veut une réponse directe aux besoins des entreprises. On a pu évaluer les services offerts ailleurs, et on a concocté une mouture spéciale "Victo et sa région". Ça se décline selon trois grands paramètres, la main-d'œuvre, les garderies et les logements , souligne-t-il.

Le fabricant de nacelles POSI PLUS +, de Victoriaville, salue la création de cette escouade spécialisée.

Ça veut dire plus de facilité pour attirer la clientèle immigrante. C'est aussi avoir accès à une banque de logements disponibles pour faciliter l'arrivée des familles. [...] On n'engage pas seulement le travailleur, on aime aussi que tout le monde vienne ensemble pour stabiliser l'environnement familial , commente le directeur des ressources humaines de l'entreprise, Guy Gagnon.

Avec les informations de Jean-François Dumas