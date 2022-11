Les internautes devraient archiver leurs tweets préférés, selon plusieurs spécialistes

En tête des tendances sur Twitter depuis jeudi soir, on peut voir le mot-clic #RIPTwitter, qui a émergé à la suite d’une cascade de départs d’effectifs du réseau social. Ces personnes ont été découragées de poursuivre leur engagement auprès de Twitter à la suite d’un ultimatum lancé par le nouveau dirigeant du site, Elon Musk.

Le fantasque milliardaire a demandé au personnel rescapé de la première vague de licenciements de choisir entre se donner à fond, inconditionnellement , ou partir. La réponse, depuis jeudi, a été une cascade de départs de l’entreprise, qui a fermé ses bureaux jusqu’à lundi.

Une perte pour l’histoire du web

Si Twitter venait à fermer subitement, des milliards de gazouillis publiés depuis l’ouverture du réseau social, en 2006, pourraient être perdus. Toutes ces publications sont une mine d’or d’informations sur la société et l’époque dans laquelle nous vivons, des événements d’actualité brûlante aux mouvements sociaux comme le mot-clic #MoiAussi, en passant par une plainte effectuée auprès d’un service.

Des internautes s’inquiètent aussi de voir disparaître les gazouillis d’un être cher décédé.

Des spécialistes ont ainsi encouragé les adeptes du réseau social à archiver les gazouillis précieux à leurs yeux.

S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur sur Twitter, c'est le moment de devenir quelque chose comme un expert ou une experte temporaire des mesures d'archivage numérique , a publié dans un gazouillis Caroline Sinders, chercheuse en intelligence artificielle et fondatrice du laboratoire des droits de la personne Convocation Research and Design.

Il n’y a malheureusement pas mille et une façons de procéder pour mettre la main sur ses archives Twitter. Il est par exemple possible de télécharger une archive de ses données en se rendant dans les paramètres de confidentialité de son compte.

On a pu faire une requête le 12 novembre et obtenir les informations séparées en deux dossiers téléchargeables (dont un avec les photos téléversées) dans les 24 heures. Mais il est difficile de dire si cette démarche est toujours possible et aussi efficace dans le contexte des mises à pied et des vagues de démissions que connaît Twitter.

Lors d’une entrevue accordée au journal britannique The Guardian, Jason Scott, un archiviste de l'organisation à but non lucratif Internet Archive, qui s’affaire à archiver le web depuis sa création, suggère de prendre des captures d’écran des tweets… et de les imprimer.

Imprimez leurs tweets, et mettez-les dans une boîte, a-t-il déclaré. Ils dureront plus longtemps à tous points de vue.

Une partie de la twittosphère déjà archivée

La bibliothèque nationale américaine Library of Congress a commencé à archiver les publications sur la plateforme dès 2007, un an après le lancement de Twitter. Elle a toutefois dû interrompre cette initiative 10 ans plus tard en raison de l’ampleur qu’a prise le réseau social. L’institution travaille toujours à sauvegarder des gazouillis, mais procède désormais sur une base sélective .

Notons aussi le service de Politiwoops, du média ProPublica, qui permet aux médias de retracer les tweets supprimés des fonctionnaires.

Politwoops suit les tweets supprimés par les fonctionnaires, y compris les personnes actuellement en fonction et celles qui sont candidates à la fonction publique. Si vous pensez que nous avons oublié quelqu'un, envoyez-nous un courriel en indiquant son nom, son état, son parti politique, le poste qu'il ou elle occupe ou qu'il ou elle brigue et, bien sûr, son identifiant Twitter , peut-on lire sur le site.

La base de données publique PolitiTweet archive pour sa part les gazouillis de célébrités, de personnalités politiques et publiques, même ceux qui ont été supprimés.

La référence en matière d’archives du web, le site Internet Archive, a aussi quelques gazouillis qui y ont été téléversés. Mais la tâche n’est pas coordonnée comme elle a pu l’être, par exemple, avant la disparition de Flash, en janvier 2021.

Le tout premier tweet de la plateforme, « just setting up my twttr » (je crée mon compte twttr), écrit par son fondateur, Jack Dorsey, sera pour sa part préservé à sa manière. Ce gazouillis a été vendu 2,9 millions de dollars américains (3,9 millions de dollars canadiens) en jeton non fongible (JNF, ou non fongible token, NFT, en anglais) en 2021.