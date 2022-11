Les Jets, le père Noël et des rues fermées au programme samedi à Winnipeg

Dans le centre-ville, les artères suivantes seront complètement fermées à la circulation :

La rue Main en direction du sud, de l’avenue Portage à l’avenue York - dès 8 h.

L’avenue Portage, dans les deux sens, de la rue Main au boulevard Memorial - dès 11 h.

La rue Fort en direction du nord, de l’avenue St Mary à l’avenue Portage - dès 11 h.

Le boulevard Memorial, entre l'avenue Portage et Broadway - dès 11 h.

L’avenue York en direction de l’est, de la rue Kennedy à la rue Fort - dès 11 h.

La rue Edmonton, entre l’avenue Portage et l’avenue Graham - dès 11 h.

La rue Vaughan, entre l’avenue Portage et l’avenue Graham - dès 11 h.

Des déviations seront mises en place autour des rues fermées. La réouverture à la circulation se fera peu après 17 h.

D’autres rues auront un accès restreint. Celles entre Main et le boulevard Memorial seront réservées à la circulation locale et aux stationnements entre l’avenue Ellice et Broadway.

Le réseau de transport en commun sera aussi dévié. La Ville de Winnipeg invite à suivre le compte des alertes de la Winnipeg Transit  (Nouvelle fenêtre) sur Twitter pour obtenir des détails et des mises à jour.

L'avenue Portage sera fermée pour accueillir le défilé du père Noël. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Enfin, la Ville conseille aux automobilistes de prévoir un temps de trajet supplémentaire et d’emprunter d’autres itinéraires pour se rendre à destination pendant la fermeture

Le défilé termine à temps pour le match des Jets

Le défilé du père Noël commencera à 15 h. Des milliers de personnes s'entassent le long de l’avenue Portage pour voir le grand bonhomme rouge.

La directrice du défilé, Monica Derksen, affirme que cet événement annuel revêt une grande importance pour les participants. Cela fera 111 ans que le défilé a lieu, ce qui signifie qu'il y a toute une histoire ici. Chaque année, nous entendons des histoires merveilleuses et réconfortantes de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui se souviennent , raconte-t-elle.

Les participants sont invités faire don d'un jouet ou un article alimentaire non périssable. Un centre de dépôt des dons se situera dans l'atrium du bâtiment d'Hydro-Manitoba. Des bénévoles du Christmas Cheer Board se promèneront également dans la foule pour recueillir des articles.

Par ailleurs, le match des Jets de Winnipeg, qui affrontent les Penguins de Pittsburgh, commence à 18 h. Les rues auront rouvert, mais la circulation dans le centre-ville pourrait toujours être difficile, surtout dans le secteur de l'avenue Portage et du Centre Canada Life.