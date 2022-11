Un premier festival de littérature francophone à T.-N.-L.

Des écoliers, à Saint-Jean, se sont émerveillés de voir des centaines de tomes en français au salon du livre organisé au Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, un des événements organisés dans le cadre du nouveau festival.

C’est juste vraiment cool qu’ils mettent tous ces livres francophones ici , se réjouit Niko Williams, élève en 5e année, tenant une copie du quatrième livre de la série Les Royaumes de feu par Tui T. Sutherland.

Le festival compte trois volets : des ateliers dans les écoles francophones et d’immersion; des discussions et des spectacles; et des salons du livre. Le festival a commencé mercredi, à Happy Valley-Goose Bay, et se déroule jusqu’à dimanche dans plusieurs autres villes, dont Saint-Jean, Corner Brook, Cap Saint-Georges, La Grand’Terre et Fermont.

On a un manque cruel de livres en français

Le festival met en vedette plusieurs écrivains et artistes locaux, dont le conteur Mark Cormier, l’artiste Danielle Loranger, l’écrivaine pour enfants Marie-José Mahé et la romancière Françoise Enguehard, dont le lancement du nouveau livre, Le maître de Conche, a eu lieu jeudi soir à Saint-Jean.

Les artistes, ils viennent d'abord de Terre-Neuve parce qu’on a voulu mettre à l’honneur des artistes de chez nous , explique Agnès Mamet, coordinatrice du Réseau culturel francophone de Terre-Neuve-et-Labrador.

Agnès Mamet, coordinatrice du Réseau culturel francophone, a aidé à organiser le Festival de littérature de Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Cependant, des artistes, des traducteurs et des maisons d’édition des Maritimes, du Québec, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Louisiane participent également au festival.

On a vraiment une image complète, une image globale de la littérature francophone en Amérique du Nord , croit Agnès Mamet.

Le festival a été l'idée de Françoise Enguehard, autrice native de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais qui habite à Saint-Jean depuis presque un demi-siècle.

« On a un manque cruel de livres en français dans notre province, comme je dis souvent on a le quart d’une étagère dans une grande librairie de la ville [de Saint-Jean] et en dehors de la ville, il n'y a strictement rien. » — Une citation de Françoise Enguehard, romancière

L'autrice, Françoise Enguehard, a lancé son nouveau roman, Le maître de Conche, jeudi soir, à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ça me touche profondément , ajoute-t-elle. Regarder les enfants venir toucher les livres [...] c’est bien beau de commander des livres en ligne, mais ça, ici, c’est un concentré de culture et c’est très important.

Selon les organisateurs, la première édition du festival, le fruit des efforts de plusieurs organismes francophones mais aussi de groupes anglophones comme les bibliothèques publiques provinciales et l’Association for New Canadians, s’avère un grand succès.

Ils espèrent que le festival devienne un événement récurrent, aux deux ans.