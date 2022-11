Être contre le tramway c’est d’accepter de continuer à polluer, dit le maire de Québec

Quelqu’un qui dit : "je suis contre le tramway", il y a le droit de dire : "je ne le prendrai pas". Mais : je suis contre le tramway, c’est donc dire quoi? C’est donc dire : "je soutiens le fait que nous continuons de polluer de la même façon", parce qu’on n’a pas d’autres solutions. C’est ça l’enjeu , a réagi le maire, vendredi.

Ce sont 64 % des GES qui sont émis par les transports à Québec, a souligné le maire.

Bruno Marchand donne ainsi raison à la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, qui multiplie les initiatives pour tenter de diminuer le nombre de voitures dans la capitale française. Il a profité d'une rencontre avec l'ancienne candidate à la présidentielle pour réitérer que le tramway est la solution aux GES , n'en déplaise aux opposants au tramway.

Sous le règne d'Anne Hildalgo, le nombre de voitures sur Paris diminue de 5 % chaque année, les GES diminuent au même rythme.

L'urgence climatique force la mise de mesures rapides, selon le maire.

« Elle a tout à fait raison. On n'a pas le choix d'aller là. Les opposants, présentement il s'oppose à quelque chose, mais ils n'ont pas plus d'idée à soumettre. Comment on fait pour diminuer de 64 % [les GES ]? »