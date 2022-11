Le Grand Marché de Québec en difficulté

Une aide financière de 44 480 $, une réduction des obligations relatives au partage des revenus et la suspension des frais d’entretien a été annoncée par la Ville de Québec, vendredi, pour aider le Grand Marché de Québec.

De son côté, la Coopérative des Horticulteurs de Québec (CHQ), gestionnaire du Grand Marché, s’engage à trouver plus de commanditaires et de partenariats publics, stimuler l’exploitation commerciale de la façade sud du bâtiment et optimiser la location d’espaces au 1er étage du marché, notamment.

En rouvrant l’entente, on voulait donner les moyens à la Coopérative d’exploiter un peu mieux le Grand Marché , a indiqué le porte-parole à la Ville de Québec, François Giroux.

Ouvert depuis 2019, le Grand Marché de Québec connaît un bel achalandage et génère en moyenne un million de visites par année, selon la Ville, mais la pandémie de COVID-19 a complexifié son développement.

Plus de détails à venir.